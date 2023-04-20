Программу протезирования от "Метинвеста" и Protez Hub проходят уже около 70 человек

Ранее партнеры также запустили первую в Украине образовательную онлайн-платформу по протезированию https://bazaznan.protezhub.com/, которая будет полезна и медспециалистам, и пострадавшим. Это своеобразная база знаний, где можно найти пошаговую информацию обо всех этапах протезирования и восстановления людей с ампутациями. Портал полностью украиноязычный, а доступ ко всем материалам – бесплатный. На его создание "Метинвест" направил более 2,5 млн грн.

Инициативу "Спасаем жизнь" группа "Метинвест" создала в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину. За год полномасштабной войны проект помог почти 500 тыс. человек на сумму €8,4 млн. Украинцы получили более 4 тыс. тонн пищевых продуктов и средств гигиены, а больницы – медпрепараты, расходные материалы и оборудование на более чем €246 тыс. Среди основных направлений работы "Спасаем жизнь" – протезирование и реабилитация военных и мирных жителей, а также психологическое восстановление женщин и детей.