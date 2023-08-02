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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Командование Медицинских сил с начала года не закупило ни одной аптечки для военнослужащих – нардеп

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Нардеп рассказала о проблеме с аптечками для военных
Нардеп рассказала о проблеме с аптечками для военных
Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

На 2023 год командование Медицинских сил не закупило ни одной аптечки для военнослужащих, поскольку они поступают через международную техническую помощь и без проверки выдаются военнослужащим. Об этом 1 августа заявила член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Соломия Бобровская в Facebook.

"За 2023 год не было закуплено командованием Медсил ни одной аптечки. При этом командование не приветствует опубликование потребностей для бойцов через Facebook, потому что для этого есть официальная процедура – через начмедов и заявку на КМС (командование Медицинских сил). И нечего в соцсетях делать скандалы!" – написала она.

По словам Бобровской, все аптечки заходят в Медсилы ВСУ через международную техническую помощь и поэтому не проверяются. В Украине до сих пор нет  стандартов требований качества к тактической аптечке, отметила депутат. По ее словам, аптечки в силах обороны – это "вся палитра ассорти, которую можно купить всеми возможными способами по всему миру". В частности, нет требований к качеству турникетов.

"Я знаю потребности в количестве аптечек, которые мы подаем нашим партнерам – это сотни тысяч. Поэтому, дорогие волонтеры, закатайте рукава и собирайте деньги дальше, потому что аптечки – это боль наша и бойцов", – написала Бобровская.

Также она заявила о проблеме списания аптечек – это сделать почти невозможно, а следовательно, и дать запрос на новые тоже невозможно. Поэтому, по словам Бобровской, военнослужащие покупают себе турникеты или комплектующие надлежащего качества как могут.

Она предлагает провести проверку командования Медицинских сил ВСУ.

https://www.facebook.com/BobrovskaMP/posts/pfbid02r4zV3tBav2RiLTywY9kpCQBgH2wmGSiDVPzu2xrNADsPFGayQzPtdYXGxcMS8AFSl

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: медицина, военные, лечение, война России против Украины, командование Медицинских сил
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