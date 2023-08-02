Командование Медицинских сил с начала года не закупило ни одной аптечки для военнослужащих – нардеп

"За 2023 год не было закуплено командованием Медсил ни одной аптечки. При этом командование не приветствует опубликование потребностей для бойцов через Facebook, потому что для этого есть официальная процедура – через начмедов и заявку на КМС (командование Медицинских сил). И нечего в соцсетях делать скандалы!" – написала она.

По словам Бобровской, все аптечки заходят в Медсилы ВСУ через международную техническую помощь и поэтому не проверяются. В Украине до сих пор нет стандартов требований качества к тактической аптечке, отметила депутат. По ее словам, аптечки в силах обороны – это "вся палитра ассорти, которую можно купить всеми возможными способами по всему миру". В частности, нет требований к качеству турникетов.

"Я знаю потребности в количестве аптечек, которые мы подаем нашим партнерам – это сотни тысяч. Поэтому, дорогие волонтеры, закатайте рукава и собирайте деньги дальше, потому что аптечки – это боль наша и бойцов", – написала Бобровская.

Также она заявила о проблеме списания аптечек – это сделать почти невозможно, а следовательно, и дать запрос на новые тоже невозможно. Поэтому, по словам Бобровской, военнослужащие покупают себе турникеты или комплектующие надлежащего качества как могут.

Она предлагает провести проверку командования Медицинских сил ВСУ.