До 82% раненых и больных украинских военных после лечения возвращаются в строй – Минобороны

По ее словам, благодаря профессионализму украинского медперсонала смертность военных на этапе эвакуации уменьшилась до 1,35%.

"С начала войны в 2014-м, а сейчас и с полномасштабным вторжением [страны-оккупанта] РФ, наши медицинские работники работают в чрезвычайно изнурительных условиях: на передовой, в бомбоубежищах, больницах и посреди улиц под швальным вражеским огнем, – написала Маляр. – Уникальный опыт наших врачей давно превосходит мировые стандарты. Сегодня благодаря объединению усилий военного и гражданского здравоохранения, единому медицинскому пространству, до 82% раненых и больных украинских военных после лечения возвращаются в строй".

Маляр написала свой пост в День медицинских работников – 27 июля, который указом от 13 июня установил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства в рамках рабочей поездки в Николаевскую и Днепропетровскую области посетил медучреждения, где лечатся украинские военные, и поздравил военных медиков, спасающих жизнь защитников Украины, отметил пресс-центр ОПУ.