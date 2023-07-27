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ВОЙНА В УКРАИНЕ

До 82% раненых и больных украинских военных после лечения возвращаются в строй – Минобороны

Благодаря профессионализму украинского медперсонала смертность военных на этапе эвакуации уменьшилась до 1,35%, отметила Маляр
Благодаря профессионализму украинского медперсонала смертность военных на этапе эвакуации уменьшилась до 1,35%, отметила Маляр
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Около 80% раненых украинских военных в течение так называемого "золотого часа" получают надлежащую помощь медработников. Об этом 27 июля в Telegram проинформировала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, благодаря профессионализму украинского медперсонала смертность военных на этапе эвакуации уменьшилась до 1,35%.

"С начала войны в 2014-м, а сейчас и с полномасштабным вторжением [страны-оккупанта] РФ, наши медицинские работники работают в чрезвычайно изнурительных условиях: на передовой, в бомбоубежищах, больницах и посреди улиц под швальным вражеским огнем, – написала Маляр. – Уникальный опыт наших врачей давно превосходит мировые стандарты. Сегодня благодаря объединению усилий военного и гражданского здравоохранения, единому медицинскому пространству, до 82% раненых и больных украинских военных после лечения возвращаются в строй".

Маляр написала свой пост в День медицинских работников – 27 июля, который указом от 13 июня установил президент Украины Владимир Зеленский.   

Глава государства в рамках рабочей поездки в Николаевскую и Днепропетровскую области посетил медучреждения, где лечатся украинские военные, и поздравил военных медиков, спасающих жизнь защитников Украины, отметил пресс-центр ОПУ.

Контекст:

Точное число украинских военных, погибших с 24 февраля 2022 года, неизвестно.  Украина "дозированно" дает информацию о числе погибших, отмечала Маляр в сентябре 2022 года. В регулярных сводках Генштаба ВСУ эти данные не публикуются, и, по словам Маляр, на период военного времени они засекречены.

Российские оккупанты несут существенно больше потерь в живой силе, чем силы обороны Украины, заявил в опубликованном 3 июля интервью ABC News командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский. "Противник несет в восемь, а то и в 10 раз большие потери, особенно по количеству убитых", – сказал Сырский.

По данным Генштаба ВСУ на утро 27 июля, украинские военные с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ уничтожили около 244 270 российских оккупантов.

Теги: Украина, медицина, военные, раненые, больница, лечение, Минобороны, Владимир Зеленский, Анна Маляр, президент
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