Российские военные дезертируют и наносят себе увечья, чтобы не попасть в Украину – Маляр

По ее словам, подавляющее большинство российских военнослужащих, проходивших подготовку на территории Республики Беларусь и передислоцированных на полигоны Нижегородской области и Краснодарского края РФ для последующего восстановления потерь подразделений оккупационных войск, пытается избежать попадания в районы ведения боевых действий.

Есть подтвержденные факты увеличения числа дезертирств, самовольного ухода из воинских частей, уклонения от выполнения приказов и самоувечий во избежание отправки на территорию Украины, сообщила замминистра.

"Происходит усиление "информационно-разъяснительной работы" (читайте запугивание) командованием оккупационных войск РФ среди российских военнослужащих. Однако угрозы заключением и расстрелами малоэффективны и еще больше демотивируют личный состав оккупационных подразделений", – написала Маляр.