Российские военные дезертируют и наносят себе увечья, чтобы не попасть в Украину – Маляр

По ее словам, подавляющее большинство российских военнослужащих, проходивших подготовку на территории Республики Беларусь и передислоцированных на полигоны Нижегородской области и Краснодарского края РФ для последующего восстановления потерь подразделений оккупационных войск, пытается избежать попадания в районы ведения боевых действий.
Есть подтвержденные факты увеличения числа дезертирств, самовольного ухода из воинских частей, уклонения от выполнения приказов и самоувечий во избежание отправки на территорию Украины, сообщила замминистра.
"Происходит усиление "информационно-разъяснительной работы" (читайте запугивание) командованием оккупационных войск РФ среди российских военнослужащих. Однако угрозы заключением и расстрелами малоэффективны и еще больше демотивируют личный состав оккупационных подразделений", – написала Маляр.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военнослужащие сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.