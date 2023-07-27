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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские военные дезертируют и наносят себе увечья, чтобы не попасть в Украину – Маляр

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Военные в РФ боятся попасть на фронт, рассказала Маляр
Военные в РФ боятся попасть на фронт, рассказала Маляр
Фото: EPA

Среди личного состава российских оккупационных войск продолжают распространяться панические настроения. Об этом рассказала в Telegram 27 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, подавляющее большинство российских военнослужащих, проходивших подготовку на территории Республики Беларусь и передислоцированных на полигоны Нижегородской области и Краснодарского края РФ для последующего восстановления потерь подразделений оккупационных войск, пытается избежать попадания в районы ведения боевых действий.

Есть подтвержденные факты увеличения числа дезертирств, самовольного ухода из воинских частей, уклонения от выполнения приказов и самоувечий во избежание отправки на территорию Украины, сообщила замминистра.

"Происходит усиление "информационно-разъяснительной работы" (читайте запугивание) командованием оккупационных войск РФ среди российских военнослужащих. Однако угрозы заключением и расстрелами малоэффективны и еще больше демотивируют личный состав оккупационных подразделений", – написала Маляр.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военнослужащие сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: дезертирство, Анна Маляр, российская агрессия, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты
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