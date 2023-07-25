Маляр: За время наступления защитники Украины совершили военные чудеса, которые выйдут в учебники

Первое, по ее словам, – это то, что украинцы наступают в условиях, когда у врага больше и оружия, и людей. В таких условиях наступление считается невозможным, отметила Маляр.
"Но мы пошли в наступление, и мы продвигаемся. И когда мы начинаем анализировать, много или мало продвинулись, – не так. Нужно смотреть, продвинулись ли вообще в таких условиях", – сказала Маляр.
По ее словам, то, что силы обороны движутся в условиях превосходства врага, – признак их высокого мастерства и мужества.
Еще один важный момент – это беспрецедентно низкое количество потерь у стороны, которая наступает, то есть у Украины, отметила Маляр. Она подчеркнула, что по всем расчетам и методикам обычно потери выше у наступающей стороны, чем у той, которая обороняется.
"У нас их не просто меньше. На бахмутском [направлении] у нас гибнет в восемь раз меньше, чем у врага. На Бердянском и Мариупольском – в 5,3 раза меньше", – рассказала замминистра.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала Маляр 24 июля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 25 июля 2023 года, составили: около 243 220 военных убитыми, 8131 боевая бронированная машина, 4174 танка, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.