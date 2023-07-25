Маляр: За время наступления защитники Украины совершили военные чудеса, которые выйдут в учебники

Первое, по ее словам, – это то, что украинцы наступают в условиях, когда у врага больше и оружия, и людей. В таких условиях наступление считается невозможным, отметила Маляр.

"Но мы пошли в наступление, и мы продвигаемся. И когда мы начинаем анализировать, много или мало продвинулись, – не так. Нужно смотреть, продвинулись ли вообще в таких условиях", – сказала Маляр.

По ее словам, то, что силы обороны движутся в условиях превосходства врага, – признак их высокого мастерства и мужества.

Еще один важный момент – это беспрецедентно низкое количество потерь у стороны, которая наступает, то есть у Украины, отметила Маляр. Она подчеркнула, что по всем расчетам и методикам обычно потери выше у наступающей стороны, чем у той, которая обороняется.

"У нас их не просто меньше. На бахмутском [направлении] у нас гибнет в восемь раз меньше, чем у врага. На Бердянском и Мариупольском – в 5,3 раза меньше", – рассказала замминистра.