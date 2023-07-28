"Разница – фантастическая". Парамедик Тайра сравнила медицину ВСУ в 2014 году и после полномасштабного вторжения РФ

"Это как сравнить "Жигули" и, например, Mercedes или BMW. Разница – фантастическая. Проблема в том, что у нас слишком много раненых и есть постоянные потребности в медицинском оборудовании", – сказала она.
Парамедик обратила внимание на проблему со жгутами и аптечками.
"Это ужасно! Я хотела бы инициировать создание группы из независимых экспертов (у нас их достаточно: это инструкторы тактической медицины и боевые медики с фронта, врачи), которые смогли бы оценить состояние и качество поставляемого в войска. Потому что у нас нет времени на подумать. Каждая минута – это жизнь одного из наших защитников", – объяснила Тайра.
На вопрос, чья это недоработка, она ответила, что не обладает достаочной информацией.
"Я могу сделать предположение, но я не хотела бы озвучивать свои предположения вообще. Мы должны просто найти решение, быстро найти возможности доставки качественных жгутов, оборудования и медицинских препаратов непосредственно на линию столкновения. А дальше уже специально обученные люди пусть разбираются, в чем там проблема, кто виноват в этом. Возможно, это просто чей-то провтык, а возможно, это и что-то хуже", – сказала Тайра.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
Паевская с начала войны на Донбассе помогала раненым как парамедик. Она сформировала собственную эвакуационную команду "Ангелы Тайры". По данным "АрміяInform", только к ноябрю 2019 года она спасла более 500 украинских военных и научила тактической медицине около 8 тыс. человек. Во время выполнения боевой эвакуации одного из военнослужащих получила травмы тазобедренных суставов. Оба сустава у нее заменены титановыми эндопротезами. Паевская признана народным героем Украины. Она – участница Invictus Games.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину подразделение парамедиков Паевской участвовало в оказании медицинской помощи пострадавшим. 16 марта 2022 года Тайра была захвачена оккупантами в Мариуполе. 17 июня стало известно о ее освобождении из плена.