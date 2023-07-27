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Парамедик Тайра: Один из признаков ПТСР – обостренное чувство справедливости. У находящихся на фронте ПТСР нет

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Паевская отметила, что на фронте у бойцов не ПТСР, а "боевой стресс"
Паевская отметила, что на фронте у бойцов не ПТСР, а "боевой стресс"
Фото: Юлия Паевская / Facebook

Не все украинские военные после боев с российскими оккупантами страдают от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Об этом вернувшаяся из российского плена парамедик и волонтер Юлия Паевская (Тайра) сообщила "Украинской правде" в интервью, которое было опубликовано 26 июля.

"Далеко не все. Я заметила, что успешные воины, прошедшие достойно свой путь, острым ПТСР точно не страдают. То есть это такие более мягкие формы, но со временем это может меняться. Это очень индивидуальные вещи. Многое зависит от каждой отдельной личности", – сказала она.

Отвечая на вопрос, обращаются ли вернувшиеся с фронта к психологу, парамедик отметила, что военные "очень гордые" и не любят, когда им помогают.

"Я по себе знаю, что я никогда не попрошу прямо: "Помогите мне". Но если предлагают помощь, то я соглашаюсь. Не у всех я принимаю помощь, не от каждого человека, но иногда это очень вовремя. Важно, чтобы наше общество изменило в целом свое отношение к психологическим проблемам, к ПТСР. Обращаться к психологу абсолютно нормально. Но я думаю, что в будущем у нас будут проблемы из-за нехватки квалифицированных психологов", – объяснила Тайра.

Она считает, что в Украине "должна быть самая лучшая школа психологов критических состояний и посттравматических последствий".

"Те, кто на фронте, у них ПТСР пока нет. Это другое состояние. Это называется преимущественно "боевой стресс". И там коррекция минимальная нужна, потому что наша природа такова, что человек справляется с этим во время боевых действий в чрезвычайных ситуациях. Но дальше [когда эти люди будут возвращаться в нормальную жизнь] – возможны разные последствия", – сказала Тайра.

Парамедик подчеркнула, что один из основных признаков ПТСР – обостренное чувство справедливости.

Контекст:

Паевская с начала войны на Донбассе помогала раненым как парамедик. Она сформировала собственную эвакуационную команду "Ангелы Тайры". По данным "АрміяInform", только к ноябрю 2019 года она спасла более 500 украинских военных и научила тактической медицине около 8 тыс. человек. Во время выполнения боевой эвакуации одного из военнослужащих получила травмы тазобедренных суставов. Оба сустава у нее заменены титановыми эндопротезами. Паевская признана народным героем Украины. Она – участница Invictus Games.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину подразделение парамедиков Паевской участвовало в оказании медицинской помощи пострадавшим. 16 марта 2022 года Тайра была захвачена оккупантами в Мариуполе. 17 июня стало известно о ее освобождении из плена.

Паевская вместе с первой леди Еленой Зеленской и еще несколькими украинками вошла в число 100 женщин планеты, которые в 2022 году вдохновляют и влияют на мир (по версии ВВС). Она стала одним из символов украинского духа по версии Time и среди других представляла украинский народ на вручении премии Сахарова.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: армия, война, военные, война России против Украины, психология, ПТСР, психолог, Юлия Паевская
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