Парамедик Тайра: Один из признаков ПТСР – обостренное чувство справедливости. У находящихся на фронте ПТСР нет

"Далеко не все. Я заметила, что успешные воины, прошедшие достойно свой путь, острым ПТСР точно не страдают. То есть это такие более мягкие формы, но со временем это может меняться. Это очень индивидуальные вещи. Многое зависит от каждой отдельной личности", – сказала она.

Отвечая на вопрос, обращаются ли вернувшиеся с фронта к психологу, парамедик отметила, что военные "очень гордые" и не любят, когда им помогают.

"Я по себе знаю, что я никогда не попрошу прямо: "Помогите мне". Но если предлагают помощь, то я соглашаюсь. Не у всех я принимаю помощь, не от каждого человека, но иногда это очень вовремя. Важно, чтобы наше общество изменило в целом свое отношение к психологическим проблемам, к ПТСР. Обращаться к психологу абсолютно нормально. Но я думаю, что в будущем у нас будут проблемы из-за нехватки квалифицированных психологов", – объяснила Тайра.

Она считает, что в Украине "должна быть самая лучшая школа психологов критических состояний и посттравматических последствий".

"Те, кто на фронте, у них ПТСР пока нет. Это другое состояние. Это называется преимущественно "боевой стресс". И там коррекция минимальная нужна, потому что наша природа такова, что человек справляется с этим во время боевых действий в чрезвычайных ситуациях. Но дальше [когда эти люди будут возвращаться в нормальную жизнь] – возможны разные последствия", – сказала Тайра.

Парамедик подчеркнула, что один из основных признаков ПТСР – обостренное чувство справедливости.