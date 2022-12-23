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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Парамедик Тайра открывает фонд, который будет помогать семьям пленных

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Паевская: Я не хочу мириться с тем, что у нас украли мечту. Я решила, что должна хотя бы попытаться вернуть детям, семьям мечту
Паевская: Я не хочу мириться с тем, что у нас украли мечту. Я решила, что должна хотя бы попытаться вернуть детям, семьям мечту
Фото: Юлия Паевская / Facebook

Украинский парамедик Юлия Паевская (Тайра) открывает благотворительный фонд "Мрія", который будет заниматься предоставлением помощи семьям украинских военнопленных и гражданских заложников, удерживаемых российскими оккупантами.

Об этом она сообщила в Facebook 23 декабря.

Парамедик рассказала, что ее личные мечты "закончились на подвале в Донецке полгода назад".

"Просто в какой-то момент пришло понимание, что на личные мечты у меня нет ресурса. У меня теперь есть один цели и практически нет времени. Главная моя цель – победа над российской имперской концепцией, победа Украины в этой войне. А вторая – восстановление Украины. Новой страны, где царит закон для всех, сильной, действительно независимой Украины, где осуществляются детские мечты, потому что именно ради будущего мы ведем бой. Да. Мои мечты стали просто целями", – написала она.

Тайра пересказала диалоги с семьями гражданских и военнослужащих, чьи родные были похищены или взяты в плен оккупантами. Она обратила внимание на желания и мечты этих семей – дети, с которыми общалась парамедик, мечтают о тепле, ремонте разбитого окна и о возвращении из плена родных.

"Дети, у которых украли детство, дети у которых украли мечты. Взрослые, у которых все мечты сузились в одну болезненную точку – чтобы вернулся домой... Наши мечты уже не взлетают выше неба, они про кусочек свежего хлеба, чистую воду, теплое одеяло, горячий обед, дом с окнами и крышей, о теплой куртке для ребенка… Это одно из самого болезненного из того, что мне открылось в общении с семьями военнопленных и гражданских пленников. Что еще вы увидите, общаясь с семьями пленных? Прежде всего, стадию горя, которая длится иногда годами. Любовь, спрятанную насколько далеко, чтобы она даже отголосками не болела. Мысли о суициде. Ощущение беззащитности. Иногда, особенно в семьях гражданских пленников, – отсутствие какой-либо финансовой поддержки. Мы все ждем возвращения каждого пленника домой, но в этом ожидании их семьи не должны оставаться один на один перед черной бездной горя и неизвестности", – написала Паевская. 

Семьям военнопленных и гражданских заложников нужна юридическая, финансовая, психологическая помощь и "иногда просто объятия людей, которые их понимают", подчеркнула она.

"И мы готовы это все предоставить, чтобы снять хотя бы это страшное бремя. Чтобы появилось пространство для маленьких ростков мечты. Я не хочу мириться с тем, что у нас украли мечту. Я решила, что должна хотя бы попытаться вернуть детям, семьям мечту. Мечту, которая окрыляет, придает силы, мечту, которая открывает новое будущее. Я открываю благотворительный фонд "Мрія", который будет заботиться прежде всего о семьях военнопленных и гражданских пленников. Таких семей у нас около 10 тыс. по официальным данным. Я планирую подписать меморандум с центром помощи пленникам, с другими учреждениями и организациями, которые в сотрудничестве с государственными органами помогают в поиске пленных, оказывают помощь с оформлением статусов и выплат. Чтобы действовать вместе, на одну цель. Чтобы никто не остался забытым. Чтобы увеличить шанс всем вернуться домой к своим родным. Чтобы у родных была поддержка и помощь все это время", – добавила парамедик.

https://www.facebook.com/julia.paevska/posts/pfbid0yef62Fm1Y3kRVF2s7YkaJZEcZCj55wN6RqzyJiKXwjVwTfdDZxa7ELKJP3pDcthql

Контекст:

Паевская с начала войны на Донбассе помогала раненым как парамедик. Она сформировала собственную эвакуационную команду "Ангелы Тайры". По данным "АрміяInform", только к ноябрю 2019 года она спасла более 500 украинских военных и научила тактической медицине около 8 тыс. человек. Во время выполнения боевой эвакуации одного из военнослужащих получила травмы тазобедренных суставов. Оба сустава у нее заменены титановыми эндопротезами. Паевская признана народным героем Украины. Она – участница Invictus Games.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину подразделение парамедиков Паевской участвовало в оказании медицинской помощи пострадавшим. 16 марта 2022 года Тайра была захвачена оккупантами в Мариуполе. 17 июня стало известно о ее освобождении из плена.

Паевская вместе с первой леди Еленой Зеленской и еще несколькими украинками вошла в число 100 женщин планеты, которые в 2022 году вдохновляют и влияют на мир (по версии ВВС). Она стала одним из символов украинского духа и среди других представляла украинский народ на вручении премии Сахарова.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: плен, пленные, благотворительность, дети, благотворительный фонд , суицид, сотрудничество, Юлия Паевская, восстановление
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