Парамедик Тайра открывает фонд, который будет помогать семьям пленных

Паевская: Я не хочу мириться с тем, что у нас украли мечту. Я решила, что должна хотя бы попытаться вернуть детям, семьям мечту Фото: Юлия Паевская / Facebook

Об этом она сообщила в Facebook 23 декабря.

Парамедик рассказала, что ее личные мечты "закончились на подвале в Донецке полгода назад".

"Просто в какой-то момент пришло понимание, что на личные мечты у меня нет ресурса. У меня теперь есть один цели и практически нет времени. Главная моя цель – победа над российской имперской концепцией, победа Украины в этой войне. А вторая – восстановление Украины. Новой страны, где царит закон для всех, сильной, действительно независимой Украины, где осуществляются детские мечты, потому что именно ради будущего мы ведем бой. Да. Мои мечты стали просто целями", – написала она.

Тайра пересказала диалоги с семьями гражданских и военнослужащих, чьи родные были похищены или взяты в плен оккупантами. Она обратила внимание на желания и мечты этих семей – дети, с которыми общалась парамедик, мечтают о тепле, ремонте разбитого окна и о возвращении из плена родных.

"Дети, у которых украли детство, дети у которых украли мечты. Взрослые, у которых все мечты сузились в одну болезненную точку – чтобы вернулся домой... Наши мечты уже не взлетают выше неба, они про кусочек свежего хлеба, чистую воду, теплое одеяло, горячий обед, дом с окнами и крышей, о теплой куртке для ребенка… Это одно из самого болезненного из того, что мне открылось в общении с семьями военнопленных и гражданских пленников. Что еще вы увидите, общаясь с семьями пленных? Прежде всего, стадию горя, которая длится иногда годами. Любовь, спрятанную насколько далеко, чтобы она даже отголосками не болела. Мысли о суициде. Ощущение беззащитности. Иногда, особенно в семьях гражданских пленников, – отсутствие какой-либо финансовой поддержки. Мы все ждем возвращения каждого пленника домой, но в этом ожидании их семьи не должны оставаться один на один перед черной бездной горя и неизвестности", – написала Паевская.

Семьям военнопленных и гражданских заложников нужна юридическая, финансовая, психологическая помощь и "иногда просто объятия людей, которые их понимают", подчеркнула она.

"И мы готовы это все предоставить, чтобы снять хотя бы это страшное бремя. Чтобы появилось пространство для маленьких ростков мечты. Я не хочу мириться с тем, что у нас украли мечту. Я решила, что должна хотя бы попытаться вернуть детям, семьям мечту. Мечту, которая окрыляет, придает силы, мечту, которая открывает новое будущее. Я открываю благотворительный фонд "Мрія", который будет заботиться прежде всего о семьях военнопленных и гражданских пленников. Таких семей у нас около 10 тыс. по официальным данным. Я планирую подписать меморандум с центром помощи пленникам, с другими учреждениями и организациями, которые в сотрудничестве с государственными органами помогают в поиске пленных, оказывают помощь с оформлением статусов и выплат. Чтобы действовать вместе, на одну цель. Чтобы никто не остался забытым. Чтобы увеличить шанс всем вернуться домой к своим родным. Чтобы у родных была поддержка и помощь все это время", – добавила парамедик.