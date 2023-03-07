Парамедик Тайра стала лауреатом международной премии "Отважные женщины", ее будут вручать в Белом доме Блинкен и первая леди США

Церемония награждения пройдет 8 марта в Белом доме, ее проведут госсекретарь США Энтони Блинкен и первая леди США Джилл Байден.

Представляя лауреата премии, в Госдепе США отмечают, что Тайра продемонстрировала "необычайное моральное и физическое мужество", защищая Украину от российской агрессии. В США напомнили, что в 2013 году Паевская оказывала медпомощь участникам Революции достоинства, а с 2014-го по 2018 год проводила тактическую медицинскую подготовку на передовой на Донбассе во главе добровольческого подразделения парамедиков "Ангелы Тайры".

"Паевская наиболее известна своей работой по тайной съемке и контрабандному вывозу видеоматериалов с задокументированными зверствами, которые совершили российские военные в Мариуполе [Донецкой области]", – добавили в Госдепе.

Там добавили, что российские силовики задержали Паевскую 16 марта 2022 года, несмотря на ее четкий некомбатантский статус (гражданское лицо, входящее в состав вооруженных сил воюющей стороны, но непосредственно не принимающее участие в военных действиях), когда она пыталась эвакуировать женщин и детей из Мариуполя в Запорожье.

"Во время трехмесячного заключения госпожа Паевская жила в крошечной камере с 22 другими женщинами, похудела на 20 фунтов (более 8 кг. – "ГОРДОН") и пережила пытки и избиения. Кремлевские пропагандисты ложно оклеветали ее на международной арене как "фашистку" и "военную преступницу", но не заставили госпожу Паевскую замолчать. После освобождения она активно выступает за украинскую демократию и независимость как дома, так и за рубежом", – рассказали в Госдепе США.

Лауреатками премии стали 11 женщин, среди которых активистки из Афганистана, ЦАР, Эфиопии, Коста-Рики, Аргентины, Казахстана и других стран.

Награду также получит польская журналистка Бьянка Залевская, которая, как отметили в Госдепе, "с 2014 года самоотверженно документировала российскую агрессию в Украине и более десяти лет защищала интересы народа Украины".