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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Парамедик Тайра стала лауреатом международной премии "Отважные женщины", ее будут вручать в Белом доме Блинкен и первая леди США

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Тайра получит знак премии "Отважные женщины" из рук Блинкена и Джилл Байден
Тайра получит знак премии "Отважные женщины" из рук Блинкена и Джилл Байден
Фото: Юлия Паевская / Facebook

Украинскому парамедику Юлии Паевской (Тайре) присуждена международная премия "Отважные женщины" (International Women of Courage Award) Госдепартамента США. Об этом сообщается на сайте Госдепа 6 марта.

Церемония награждения пройдет 8 марта в Белом доме, ее проведут госсекретарь США Энтони Блинкен и первая леди США Джилл Байден.

Представляя лауреата премии, в Госдепе США отмечают, что Тайра продемонстрировала "необычайное моральное и физическое мужество", защищая Украину от российской агрессии. В США напомнили, что в 2013 году Паевская оказывала медпомощь участникам Революции достоинства, а с 2014-го по 2018 год проводила тактическую медицинскую подготовку на передовой на Донбассе во главе добровольческого подразделения парамедиков "Ангелы Тайры".

"Паевская наиболее известна своей работой по тайной съемке и контрабандному вывозу видеоматериалов с задокументированными зверствами, которые совершили российские военные в Мариуполе [Донецкой области]", – добавили в Госдепе.

Там добавили, что российские силовики задержали Паевскую 16 марта 2022 года,  несмотря на ее четкий некомбатантский статус (гражданское лицо, входящее в состав вооруженных сил воюющей стороны, но непосредственно не принимающее участие в военных действиях), когда она пыталась эвакуировать женщин и детей из Мариуполя в Запорожье. 

"Во время трехмесячного заключения госпожа Паевская жила в крошечной камере с 22 другими женщинами, похудела на 20 фунтов (более 8 кг. – "ГОРДОН") и пережила пытки и избиения. Кремлевские пропагандисты ложно оклеветали ее на международной арене как "фашистку" и "военную преступницу", но не заставили госпожу Паевскую замолчать. После освобождения она активно выступает за украинскую демократию и независимость как дома, так и за рубежом", – рассказали в Госдепе США.

Лауреатками премии стали 11 женщин, среди которых активистки из Афганистана, ЦАР, Эфиопии, Коста-Рики, Аргентины, Казахстана и других стран.

Награду также получит польская журналистка Бьянка Залевская, которая, как отметили в Госдепе, "с 2014 года самоотверженно документировала российскую агрессию в Украине и более десяти лет защищала интересы народа Украины".

Контекст:

Паевская с начала войны на Донбассе помогала раненым как парамедик. Она сформировала собственную эвакуационную команду "Ангелы Тайры". По данным "АрміяInform", только к ноябрю 2019 года она спасла более 500 украинских военных и научила тактической медицине около 8 тыс. человек. Во время выполнения боевой эвакуации одного из военнослужащих получила травмы тазобедренных суставов. Оба сустава у нее заменены титановыми эндопротезами. Паевская признана народным героем Украины. Она – участница Invictus Games.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину подразделение парамедиков Паевской участвовало в оказании медицинской помощи пострадавшим. 16 марта 2022 года Тайра была захвачена оккупантами в Мариуполе. 17 июня стало известно о ее освобождении из плена.

Паевская вместе с первой леди Еленой Зеленской и еще несколькими украинками вошла в число 100 женщин планеты, которые в 2022 году вдохновляют и влияют на мир (по версии ВВС). Она стала одним из символов украинского духа по версии Time и среди других представляла украинский народ на вручении премии Сахарова.

Теги: Россия, США, Украина, медицина, Донбасс, Мариуполь, премия, Джилл Байден, Энтони Блинкен, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, женщины, награда, украинки, Юлия Паевская
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