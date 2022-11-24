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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Компания "Метинвест" присоединилась к проекту помощи пострадавшим от войны женщинам "Незламна мама"

Компания "Метинвест" внедрила комплексную программу физической и психологической реабилитации мирных жителей в регионах присутствия "Метинвеста"
Компания "Метинвест" внедрила комплексную программу физической и психологической реабилитации мирных жителей в регионах присутствия "Метинвеста"
Фото: metinvest.media

"Метинвест" совместно с "Фондом Маша", одной из основательниц которого является украинская телеведущая Маша Ефросинина, начали сотрудничество в рамках проекта "Незламна мама". Об этом сообщили 24 ноября в пресс-службе компании.

В рамках первой очереди инициативы более 140 женщин – сотрудниц "Метинвеста" и их детей, пострадавших от войны, а также женщин и детей погибших сотрудников компании пройдут специально разработанную программу стабилизации эмоционального состояния. Программа подопечных проекта расписана почасово каждый день, они проходят групповые и индивидуальные занятия с психотерапевтами, арт-терапию, телесную терапию. В программе задействовано более 80 психологов.

Цель программы "Незламна мама" – предотвращение развития ПТСР и стабилизация психоэмоционального состояния через отработку травматического опыта, овладение методами саморегуляции, формирование успешных копинг-стратегий, развитие способностей к адаптации, самореализации, создание новых социальных связей, рост уровня социальной активности участников программы, улучшение отношений в семье, повышение уровня коммуникабельности.

Первая совместная смена, которая проходит в Карпатах, началась 17 ноября и продлится три недели. После этого тех, кто будет нуждаться в терапии в дальнейшем, ждут до трех месяцев психологической поддержки и кураторства онлайн.

Компания "Метинвест" внедрила комплексную программу физической и психологической реабилитации мирных жителей в регионах присутствия "Метинвеста". Первым направлением новой инициативы стал проект по протезированию для ветеранов войны. Вторым направлением стало присоединение к проекту "Незламна мама".

"Метинвест" – это большая семья. Война для нашей семьи стала тяжелым испытанием: более 1000 сотрудников и членов их семей погибли или были ранены в результате военных действий. "Метинвест" и их детей. В лице Маши Ефросининой и ее Фонда мы нашли идеального и опытного партнера для такой инициативы", – пояснил генеральный директор группы "Метинвест" комментирует начало проекта Юрий Рыженков.

"Война разрушает не только электросети, она разрушает украинцев изнутри. Мы уже столкнулись с большой проблемой – психологической и физической травмой женщин. "Фонд Маша" уже помог более 1000 человек, но их количество увеличивается с каждым днем войны. К проекту присоединяются крупные благотворительные фонды и бизнесы, ибо вместе мы можем еще больше!" – отметила соучредитель фонда Маша Ефросинина.

Теги: война, Метинвест, реабилитация, психология, ПТСР, Маша Ефросинина, сотрудничество, психолог, психотерапевт
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