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Посттравматическое стрессовое расстройство. Как определить и преодолеть

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Даже при перенесенном тяжелом посттравматическом расстройстве человек может восстановиться
Даже при перенесенном тяжелом посттравматическом расстройстве человек может восстановиться
Фото: depositphotos.com

В связи с войной, которую РФ ведет против Украины, у украинцев может наблюдаться посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Психолог проекта "Несокрушимая мама", инициированного "Фондом Маша" Сусанна Ангелова рассказала, как справиться со сложным психологическим состоянием и помочь своим близким. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба "Фонда Маша".

Как определить ПТСР

Посттравматическое стрессовое расстройство является тяжелым состоянием психики.

"Оно годами может скрываться в подсознании и быть спровоцированным даже малейшим упоминанием о событиях, которые повлекли его за собой. ПТСР создает хаос в уме и эмоциях и требует всесторонней терапии", – объяснила Ангелова.

Это состояние, как отметила психолог, определяет врач. Если человек пережил события, которые угрожали его жизни, а спустя некоторое время стал замечать изменения в самочувствии, своих реакциях на окружение, изменения в эмоциональном взаимодействии с миром и в своих мыслях, следует обратиться к специалисту по психическому здоровью.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

ПТСР может развиться даже через несколько лет после стресса, вызвавшего его. Это связано с тем, что некоторые травмы, например военные события, настолько разрушительны и ужасны, что воспоминания о них скрываются, как тень в мозгу.

"Когда нашему разуму не хватает энергетических ресурсов, событие может быть заблокировано в активной памяти человека. Этот тип угнетенной памяти может впоследствии проявляться неуправляемыми, повторными переживаниями. В определенный период, когда жизнь уже налаживается, наше сознание словно достает с полочки "консервы" и раскрывает их, чтобы все-таки интегрировать важный опыт", – объяснила психолог.

Иногда ПТСР может настигать по принципу накопительного эффекта: последняя капля переполняет и рвет дамбу.

Как жить с ПТСР

Человеческая психика гибкая и настроена на развитие, в том числе посттравматическое. Если уделить себе внимание и найти резервы для восстановления, то со временем стрессовые сбои в работе психики исчезают.

ПТСР имеет волнообразное течение. В большинстве случаев люди восстанавливаются, но иногда, после тяжелых жизненных испытаний признаки этого расстройства имеются длительное время. Если человек не получил профессиональную помощь и поддержку близких, синдром может трансформироваться в хроническое изменение личности.

Преодоление ПТСР

Важно понимать, что пережитые опасные события меняют работу мозга и всей нервной системы даже на уровне физиологии. Поэтому нужно дать себе и другим время. Целесообразно использовать все доступные ресурсы, в том числе медикаментозное лечение.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Преодоление ПТСР имеет три основные цели: улучшить симптомы; научиться справляться с ними; восстановить свою уверенность и самооценку.

Для лечение обычно используют психотерапию и лекарственные препараты.

Как помочь самостоятельно

Нужно составить ежедневный распорядок и соблюдать его. Важно вернуть себе уверенность в своих силах. Проговаривать: "Я не жертва обстоятельств, я преодолеваю тяжелые испытания. Я обеспечиваю себе достойные условия для восстановления сил", – посоветовала психолог.

Нужно не забывать заботиться о себе и дарить маленькие радости. Они отвлекут от возможного чувства безнадежности и наполнят энергией.

Не стоит отстраняться от людей и терять контакт с родными и близкими.

Что может ухудшить и усугубить ПТСР

Негативное отношение к себе, сомнения в своих силах, мысли о своей несостоятельности, самоосуждение, чувство вины за неуправляемые состояния и эмоции пагубно сказываются на психике.

Не стоит быть слишком суровыми к себе. Нужно повторять: "Я в порядке, я преодолеваю трудности, мне нужно больше сил. Я понимаю, что со мной происходит. Я знаю, когда и кого могу попросить о помощи".

Что можно сделать для близких людей, страдающих от ПТСР

Важно уметь проявлять сочувствие, давать возможность высказаться и уметь слушать.

Необходимо поддерживать самоуважение человека и его уверенность в своих силах, делать вместе вещи, которые наполняют энергией.

Теги: война, украинцы, ПТСР, психолог, травмы
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