Кулеба: В ближайшие дни увидим, какой будет динамика дальнейшего процесса по Донбассу

В ближайшее время станет ясно, готова Россия "решать вопрос" с Донбассом или "говорить и заговаривать", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В ближайшие дни станет понятно, готова ли Россия к разговору об урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом в эфире канала "1+1" 12 января сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Ближайшие дни будут важными, потому что на разных дипломатических уровнях будут происходить процессы, которые покажут, действительно ли Россия готова к разговору в начале нового года и какой будет динамика дальнейшего процесса. Поэтому со дня на день мы узнаем настроение в Кремле и увидим, готовы они все-таки решать вопрос или говорить и заговаривать. Это наша земля, нам ее надо освобождать, поэтому мы настроены на решение вопроса", – сказал Кулеба.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.