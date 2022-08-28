Минобороны Украины показало "животное-призрак" Бавовнятко, которое "играет с огнем на российских складах и аэродромах"

"Бавовнятко – животное-призрак. Пушистое и неугомонное. Ночью Бавовнятко незаметно приходит к базам оккупантов, складам, аэродромам, нефтеперерабатывающим заводам и другим местам, наполненным легковоспламеняющимися предметами, и начинает там играть с огнем", – говорится в сообщении.

Как сообщает "Укринформ", автором рисунка с персонажем Бавовнятко является художница Светлана Олсевская.

Контекст:

24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину на военных складах оккупантов периодически происходят взрывы, которые российские пропагандистские СМИ называют "хлопками". После этого украинские пользователи соцсетей, высмеивая российскую пропаганду, начали называть очередные взрывы на складах оккупантов "бавовной" – именно так российское слово "хлопок" с ударением на второй слог переводит онлайн-переводчик на украинский язык. Со временем это слово стало одним из символом украинского сопротивления российской оккупации.