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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе ранения и боевые травмы получили четверо украинских военных

15 марта представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции операции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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С полуночи на Донбассе соблюдается режим тишины
С полуночи на Донбассе соблюдается режим тишины
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

За прошлые сутки боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения, еще двое – боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции сил ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь вблизи населенных пунктов Пески, Лебединское, Невельское, Павлополь, Широкино и Старогнатовка. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – неподалеку от Луганского и Крымского. 

С начала новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/812297292596222

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Донбасс, боевики, Широкино, Пески, Павлополь, Крымское, Луганское, Лебединское, Невельское, Старогнатовка, война на Донбассе, ранение, операция Объединенных сил, ООС
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