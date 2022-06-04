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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Никому не нужен твой дикпик". В Киеве запустили художественную акцию, высмеивающую Путина

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По словам организаторов, глобальная миссия проекта уничтожить образ великого и ужасного диктатора
По словам организаторов, глобальная миссия проекта – уничтожить образ великого и ужасного диктатора
Фото предоставлено организаторами акции

На улицах Киева появились шутливые плакаты с изображением президента страны-агрессора России Владимир Путина, на одном из постеров он изображен с макияжем, сообщили изданию "ГОРДОН" организаторы акции. Как отмечал "РБК", в России эту картинку признали экстремистской.

Идейным вдохновителем художественной акции стал писатель, автор книги "69 неудачных свиданий" Андрей Мероник, а креативным директором проекта – Наташа Kto Nado, основательница агентства Creative Beast.

По словам организаторов, глобальная миссия проекта – уничтожить образ великого и ужасного диктатора, а также продемонстрировать миру, что украинцы являются храброй и свободной нацией, на которую не влияет выстроенный годами образ.

"Как мы знаем, юмор – это лучший способ раздемонизировать. Диктатор настолько боится быть смешным, что даже изображение себя – а на самом деле это не он, а всего лишь человек с мейкапом, похожий на агрессора, – запрещает в любом виде. И сегодня такой троллинг становится отличным политическим инструментом", – рассказывает Мероник.

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Фото предоставлено организаторами акции

"Вся власть диктатора строится на страхе, в котором он держит как свое население, так и весь мир. Он ненавидит насмешки над собой, поскольку они подрывают его имидж. Но для нас он – всего лишь маленький нелепый тиран, топающий ножками в бессильной злобе", – добавила Наталья.

Короткая серия постеров, высмеивающих идеолога российской агрессии, сопровождается подписями: "Чувак, никому не нужен твой дикпик", "Необоснованные претензии на доминирование – это смешно", "Контакт с реальностью – залог адекватной самооценки", "Сфокусированность никому не идет" и "Проигрывай достойно".

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Фото предоставлено организаторами акции

По словам Мероника, поведение главы РФ является типичной иллюстрацией токсичности: пренебрежения, агрессивного доминирования и граничащего с нарциссизмом эгоцентризма. В качестве шутливого сравнения он приводит в пример интернет-общение современной молодежи: знакомясь в приложениях вроде Tinder, они впоследствии переходят в частные мессенджеры, после чего мужчины часто присылают девушкам фото своих гениталий, не спрашивая у них на то согласия.

К тому же опросы показывают, что 40% женщин в возрасте от 18 до 36 лет хотя бы раз в жизни получали дикпики, о которых они не просили. И 44% мужчин считают такие фотографии сексуальными. С этим согласны только 14% женщин.

Поэтому другой, более локальной миссией художественной акции Мероник называет попытку показать на примере тирана, потерявшего контакт с реальностью, как не нужно вести себя в отношениях.

В правом углу каждого постера можно найти QR-код, отвечающий на вопрос, почему для акции выбрана именно тема отношений.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Владимир Путин, художник, война России против Украины, экстракция
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