Обстрелы Донецкой области. Российские оккупанты за сутки убили одного и ранили трех мирных жителей

На волновахском направлении россияне 32 раза обстреляли Угледар, ударили из "Градов" по Богоявленке. Также враг с двух вертолетов атаковал ракетами Благодатное.

На донецком направлении были зафиксированы одиночные обстрелы Красногоровки и Константиновки Марьинской общины, а также Авдеевки и Очеретино.

На горловском направлении россияне сбросили две авиабомбы ФАБ-250 на Торецк. Там повреждены пять многоэтажек, школа и центр реабилитации. В Часовоярской общине повреждены многоэтажки и промышленное здание.

На лисичанском направлении ранен мирный житель и повреждены семь домов в Ямполе Лиманской общины. Также один дом поврежден в Торском.