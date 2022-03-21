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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Очередную партию продуктов для киевлян передал Фонд Рината Ахметова

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В общей сложности городу и области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов
В общей сложности городу и области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов жителям Киева, сегодня помощь доставили в территориальные центры социального обеспечения Соломенского района.

В состав наборов входят продукты питания первой необходимости, в частности: сгущенка, мука, макароны, сахар, консервированное тушеное мясо. Приоритетные категории получателей помощи – люди, состоящие на учете территориальной службы социальной защиты, а именно пожилые люди и люди с особыми потребностями.

С начала войны Фонд полностью закрыл потребности территориальных центров социального обслуживания Святошинского, Дарницкого и Деснянского районов. В общей сложности городу и области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе, отметили в Фонде.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Киев, Ринат Ахметов, продукты, помощь, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова, война России против Украины
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