Очередную партию продуктов для киевлян передал Фонд Рината Ахметова

В общей сложности городу и области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов Фото: akhmetovfoundation.org

В состав наборов входят продукты питания первой необходимости, в частности: сгущенка, мука, макароны, сахар, консервированное тушеное мясо. Приоритетные категории получателей помощи – люди, состоящие на учете территориальной службы социальной защиты, а именно пожилые люди и люди с особыми потребностями.

С начала войны Фонд полностью закрыл потребности территориальных центров социального обслуживания Святошинского, Дарницкого и Деснянского районов. В общей сложности городу и области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе, отметили в Фонде.

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