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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Одна из серьезных угроз". Социолог прогнозирует вторую волну эмиграции из Украины

Из-за войны, которую 24 февраля начала РФ, за границей вынужденно находится около 3,5 млн украинцев, отметил Паниотто
Из-за войны, которую 24 февраля начала РФ, за границей вынужденно находится около 3,5 млн украинцев, отметил Паниотто
Фото: EPA

После первой волны эмиграции из Украины, которая началась после полномасштабного вторжения РФ 24 февраля, в стране ожидается ее второй этап.

Такое мнение 3 июня в эфире "Радио НВ", видеозапись которого опубликована в YouTube СМИ, выразил директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

По его словам, из-за войны за границей вынужденно находится около 3,5 млн украинцев.

"Нас ожидает еще одна волна миграции после окончания войны. Сейчас разделены семьи. Те семьи, которые там укоренятся, будут пытаться своих отцов забрать. У нас будет волна мужчин, присоединяющихся к семьям, то есть количество [эмигрантов] увеличится, а не уменьшится. Это одна из серьезных угроз для Украины", – сказал Паниотто.

Он отметил, что масштабы второй волны миграции пока оценить сложно. В то же время некоторые эксперты считают, что покинуть Украину могут до 5 млн человек, добавил социолог.

"Эти люди, которые уехали, тоже этого не могут сказать. Все же ключевым является окончание войны – сколько она будет продолжаться и куда можно будет вернуться", – резюмировал Паниотто.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным ООН на 1 июня, с 24 февраля из Украины выехало около 7 млн человек, а въехало в страну 2,1 млн. Больше всего украинцев выехало в Польшу.

Теги: Россия, Украина, миграция, угрозы, вторжение, прогноз, украинцы, эмиграция, война России против Украины, КМИС, Владимир Паниотто, мужчины
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