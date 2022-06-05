"Одна из серьезных угроз". Социолог прогнозирует вторую волну эмиграции из Украины

Такое мнение 3 июня в эфире "Радио НВ", видеозапись которого опубликована в YouTube СМИ, выразил директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

По его словам, из-за войны за границей вынужденно находится около 3,5 млн украинцев.

"Нас ожидает еще одна волна миграции после окончания войны. Сейчас разделены семьи. Те семьи, которые там укоренятся, будут пытаться своих отцов забрать. У нас будет волна мужчин, присоединяющихся к семьям, то есть количество [эмигрантов] увеличится, а не уменьшится. Это одна из серьезных угроз для Украины", – сказал Паниотто.

Он отметил, что масштабы второй волны миграции пока оценить сложно. В то же время некоторые эксперты считают, что покинуть Украину могут до 5 млн человек, добавил социолог.

"Эти люди, которые уехали, тоже этого не могут сказать. Все же ключевым является окончание войны – сколько она будет продолжаться и куда можно будет вернуться", – резюмировал Паниотто.

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