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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"В ответ на тоталитарное навязывание бандеровщины". Оккупанты планируют создать на оккупированной территории Украины "Южную Русь" – "Схемы"

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22 апреля в Росси заявили, что целями РФ в ходе второго этапа полномасштабного вторжения в Украину является захват Донецкой и Луганской областей и юга страны
22 апреля в Росси заявили, что целями РФ в ходе второго этапа полномасштабного вторжения в Украину является захват Донецкой и Луганской областей и юга страны
Фото: ua.depositphotos.com

Россия планирует создать на оккупированной армией РФ территории Украины квазиобразование под названием "Южная Русь". Об этом свидетельствует документ, попавший в распоряжение журналистов проекта "Радио Свобода" "Схемы".

Документ называется "Манифест южнорусского народного собора".

К нему, по данным "Схем", причастно руководство правящей в РФ партии "Единая Россия". Дата создания "манифеста" – 16 апреля.

В "манифесте", в частности, отмечается, что государство Украина после свержения "законно избранного президента" в 2014 году "утратило легитимность в границах УССР". Его авторы заявляют, что "берут власть в свои руки".

"В ответ на террор и тоталитарное навязывание идеологии нацизма и бандеровщины со стороны бывшего государства Украина мы в лице южнорусского народного собора берем власть в свои руки и учреждаем новое государство "Южная Русь", – говорится в документе.

Так называемую "Южную Русь" называют "наследницей Киево-Новгородской Руси, Запорожской Сечи", "Новороссии Екатерины Великой" и УССР.

"Мы строим свое государство на основе понимания исторического и генетического родства и единства триединого русского народа украинцев, белорусов и русских, братской дружбы и взаимопомощи", – утверждают авторы "манифеста".

Православие они называют "фундаментом нашей культуры и идентичности", а украинский язык – "наречием".

"Признаем русский язык, так же как и украинское наречие, родным и языком межнационального общения, при равенстве всех языков и народностей", – говорится в документе.

Главной целью "Южной Руси" авторы называют "достижение и защиту мира", "полное искоренение нацизма бандеровщины", заявляют о "признании" Донбасса и Крыма, а также сообщают о проведении в будущем "всенародного референдума".

"Мы признаем свободу и право волеизъявления крымчан, признаем выбор Донбасса. Государство "Южная Русь" также после переходного периода будет существовать и действовать на основе всеобщего, открытого для наблюдателей всех стран волеизъявления народа через всенародный референдум", – сказано в документе.

При этом в "манифесте" не уточняется, на каких именно территориях Украины планируется образовать "Южную Русь".

Скриншот: radiosvoboda.org
Скриншот: radiosvoboda.org

С помощью метаданных "манифеста" "Схемы" установили его предполагаемого автора. Это заместитель председателя центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Роман Романов, также возглавляющий высшую партийную школу "Единой России".

По данным источников "Схем" в правоохранительных органах, "манифест" переходил из рук в руки. Сначала его получил первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Впоследствии Турчак передал "манифест" еще одному члену "Единой России" – Дмитрию Грызлову, являющемуся помощником подсанкционного российского бизнесмена Константина Малофеева, которого называют "спонсором войны на Донбассе", сообщают "Схемы".

Отмечается, что структуры Малофеева финансировали сепаратистов в Крыму и на Донбассе, а бывший подчиненный Малофеева Игорь Стрелков (Гиркин) стал командиром группировки "ДНР".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

22 апреля исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил, что целями России в ходе второго этапа полномасштабного вторжения в Украину является захват Донецкой и Луганской областей и юга страны. По его словам, "установление полного контроля над Донбассом и южной Украиной" позволит россиянам получить сухопутный коридор в Крым и получить выход к Приднестровью.

Теги: Россия, референдум, война, Единая Россия, Константин Малофеев, вторжение, Роман Романов, ДНР, война России против Украины, документы, Андрей Турчак
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