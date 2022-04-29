"В ответ на тоталитарное навязывание бандеровщины". Оккупанты планируют создать на оккупированной территории Украины "Южную Русь" – "Схемы"

Документ называется "Манифест южнорусского народного собора".
К нему, по данным "Схем", причастно руководство правящей в РФ партии "Единая Россия". Дата создания "манифеста" – 16 апреля.
В "манифесте", в частности, отмечается, что государство Украина после свержения "законно избранного президента" в 2014 году "утратило легитимность в границах УССР". Его авторы заявляют, что "берут власть в свои руки".
"В ответ на террор и тоталитарное навязывание идеологии нацизма и бандеровщины со стороны бывшего государства Украина мы в лице южнорусского народного собора берем власть в свои руки и учреждаем новое государство "Южная Русь", – говорится в документе.
Так называемую "Южную Русь" называют "наследницей Киево-Новгородской Руси, Запорожской Сечи", "Новороссии Екатерины Великой" и УССР.
"Мы строим свое государство на основе понимания исторического и генетического родства и единства триединого русского народа украинцев, белорусов и русских, братской дружбы и взаимопомощи", – утверждают авторы "манифеста".
Православие они называют "фундаментом нашей культуры и идентичности", а украинский язык – "наречием".
"Признаем русский язык, так же как и украинское наречие, родным и языком межнационального общения, при равенстве всех языков и народностей", – говорится в документе.
Главной целью "Южной Руси" авторы называют "достижение и защиту мира", "полное искоренение нацизма бандеровщины", заявляют о "признании" Донбасса и Крыма, а также сообщают о проведении в будущем "всенародного референдума".
"Мы признаем свободу и право волеизъявления крымчан, признаем выбор Донбасса. Государство "Южная Русь" также после переходного периода будет существовать и действовать на основе всеобщего, открытого для наблюдателей всех стран волеизъявления народа через всенародный референдум", – сказано в документе.
При этом в "манифесте" не уточняется, на каких именно территориях Украины планируется образовать "Южную Русь".
С помощью метаданных "манифеста" "Схемы" установили его предполагаемого автора. Это заместитель председателя центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Роман Романов, также возглавляющий высшую партийную школу "Единой России".
По данным источников "Схем" в правоохранительных органах, "манифест" переходил из рук в руки. Сначала его получил первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
Впоследствии Турчак передал "манифест" еще одному члену "Единой России" – Дмитрию Грызлову, являющемуся помощником подсанкционного российского бизнесмена Константина Малофеева, которого называют "спонсором войны на Донбассе", сообщают "Схемы".
Отмечается, что структуры Малофеева финансировали сепаратистов в Крыму и на Донбассе, а бывший подчиненный Малофеева Игорь Стрелков (Гиркин) стал командиром группировки "ДНР".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
22 апреля исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил, что целями России в ходе второго этапа полномасштабного вторжения в Украину является захват Донецкой и Луганской областей и юга страны. По его словам, "установление полного контроля над Донбассом и южной Украиной" позволит россиянам получить сухопутный коридор в Крым и получить выход к Приднестровью.