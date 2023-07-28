Оккупанты атаковали Днепр, предварительно, двумя "Искандерами". Число пострадавших возросло до пяти

В результате российской ракетной атаки по многоэтажке в Днепре пострадали четверо мужчин и бабушка, отметили в МВД Украины Фото: МВС України / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что оккупанты атаковали жилой дом и здание регионального управления СБУ.

"Сам пожар локализован, сейчас будут работать коммунальщики на месте. Чудом погибших нет", – рассказал Лысак в марафоне.

По его словам, часть жилого дома разрушена.

"Но хорошо, что она не была введена в эксплуатацию... Было несколько человек, которых деблокировали. Они уже на улице... Частично разрушено здание управления СБУ... Самое главное – что человеческие жизни были сохранены", – подчеркнул глава Днепропетровской ОВА.

Как указал в Telegram глава МВД Украины Игорь Клименко, в результате российской атаки по многоэтажке в Днепре подтверждено пять травмированных лиц.

"Пострадавшие – четверо мужчин в возрасте от 18 до 53 лет и 77-летняя бабушка. Всем оказана медицинская помощь без госпитализации. Поквартирный обход завершен", – написал министр.

Ранее в МВД Украины сообщали о трех раненых в результате российского удара.