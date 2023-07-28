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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Эта сволочь ответит". РФ атаковала в Днепре многоэтажку и здание СБУ, сообщил Зеленский

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Зеленский: Сделаем все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор против наших людей
Зеленский: Сделаем все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор против наших людей
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вечером 28 июля во время ракетной атаки по Днепру российские оккупанты нанесли удар по многоэтажке и зданию управления Службы безопасности Украины.

"Днепр. Вечер пятницы. Попадание в многоэтажку и здание СБУ. Снова российский ракетный террор", – написал он.

Зеленский сообщил, что оперативно провел разговоры с представителями СБУ, Министерства внутренних дел, ГСЧС, руководителем ОВА Сергеем Лысаком.

"Все необходимые службы на месте. Быстро реагируем и помогаем людям. Держим ситуацию на контроле. Сделаем все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор против наших людей. Эта сволочь будет отвечать. Сделаем все ради справедливости", – добавил он. 

Лысак проинформировал, что в результате удара в админздании начался пожар, и что пламя охватило площадь в 100 м², но не уточнял, что речь об управлении СБУ.

Позже в ГСЧС сообщили, что пожар в админздании потушен, а в многоэтажке – 12-этажном новострое – повреждены верхние этажи. 

Контекст:

Взрывы в Днепре прозвучали вечером 28 июля, около 20.30. В полиции после этого подтвердили попадание в многоэтажку и сообщили о трех пострадавших.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Днепр, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты, Сергей Лысак
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