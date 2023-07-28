"Эта сволочь ответит". РФ атаковала в Днепре многоэтажку и здание СБУ, сообщил Зеленский

"Днепр. Вечер пятницы. Попадание в многоэтажку и здание СБУ. Снова российский ракетный террор", – написал он.
Зеленский сообщил, что оперативно провел разговоры с представителями СБУ, Министерства внутренних дел, ГСЧС, руководителем ОВА Сергеем Лысаком.
"Все необходимые службы на месте. Быстро реагируем и помогаем людям. Держим ситуацию на контроле. Сделаем все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор против наших людей. Эта сволочь будет отвечать. Сделаем все ради справедливости", – добавил он.
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Лысак проинформировал, что в результате удара в админздании начался пожар, и что пламя охватило площадь в 100 м², но не уточнял, что речь об управлении СБУ.
Позже в ГСЧС сообщили, что пожар в админздании потушен, а в многоэтажке – 12-этажном новострое – повреждены верхние этажи.
Взрывы в Днепре прозвучали вечером 28 июля, около 20.30. В полиции после этого подтвердили попадание в многоэтажку и сообщили о трех пострадавших.