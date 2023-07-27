Зеленский поздравил украинских генералов: Залужному вручил наградное оружие, Сырскому подарил картину. Фото, видео

Зеленский наградил Залужного именным огнестрельным оружием. "За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, укрепление обороноспособности Украинского государства, образцовое исполнение воинского долга, проявленные честь и доблесть", – говорится в указе, который президент подписал 26 июля. Этот указ зачитали во время награждения.
Сырскому президент подарил картину, которая, как он отметил, отображает подвиг украинских воинов и уважение к ним.
Залужному 8 июля исполнилось 50 лет, Сырский 26 июля отметил 58-летие.
Зеленский сегодня находится с рабочим визитом в Днепре. Там он провел выездное заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором Залужный и Сырский выступили с докладами.