Зеленский поздравил украинских генералов: Залужному вручил наградное оружие, Сырскому подарил картину. Фото, видео

Зеленский наградил Залужного именным огнестрельным оружием. "За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, укрепление обороноспособности Украинского государства, образцовое исполнение воинского долга, проявленные честь и доблесть", – говорится в указе, который президент подписал 26 июля. Этот указ зачитали во время награждения.

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Сырскому президент подарил картину, которая, как он отметил, отображает подвиг украинских воинов и уважение к ним.