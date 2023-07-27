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Зеленский поздравил украинских генералов: Залужному вручил наградное оружие, Сырскому подарил картину. Фото, видео

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Зеленский наградил генерала Залужного за выдающиеся личные заслуги в защите государства
Зеленский наградил генерала Залужного за  выдающиеся личные заслуги в защите государства
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 27 июля поздравил главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского с их прошедшими днями рождения. Об этом президент сообщил в Facebook.

Зеленский наградил Залужного именным огнестрельным оружием. "За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, укрепление обороноспособности Украинского государства, образцовое исполнение воинского долга, проявленные честь и доблесть", – говорится в указе, который президент подписал 26 июля. Этот указ зачитали во время награждения. 

Сырскому президент подарил картину, которая, как он отметил, отображает подвиг украинских воинов и уважение к ним. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/607887161451328/

Контекст:

Залужному 8 июля исполнилось 50 лет, Сырский 26 июля отметил 58-летие.

Зеленский сегодня находится с рабочим визитом в Днепре. Там он провел выездное заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором Залужный и Сырский выступили с докладами.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оружие, Днепр, указ, Владимир Зеленский, ВСУ, картина, награда, Валерий Залужный, Александр Сырский
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