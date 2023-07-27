Зеленский подписал закон о создании госреестра санкций

Предполагается, что информация обо всех физлицах и юрлицах, в отношении которых ввели санкции, станет публичной. Реестр будет вести аппарат СНБО на украинском и английском языках.

Реестр будет содержать:

основания для применения, изменения или отмены санкций;

перечень санкций, которые ввели или отменили;

перечень подсанкционных лиц и сведения для их идентификации: для компании, организации – название, местонахождение, государство регистрации, регистрационный (идентификационный) номер/налоговый номер; для человека – имя, дата рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или идентификационный номер, гражданство и другие данные.

Директор департамента санкционной политики Министерства юстиции Инна Богатых отмечала, что этим законом также устраняется коллизия по срокам обращения в суд, которая существовала между Кодексом административного судопроизводства Украины и законом Украины "О санкциях", увеличиваются сроки рассмотрения и сроки обжалования, уточняются другие процессуальные вопросы.