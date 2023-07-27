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ПОЛИТИКА

Зеленский подписал закон о создании госреестра санкций

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Реестр будет вести аппарат СНБО на украинском и английском языках
Реестр будет вести аппарат СНБО на украинском и английском языках
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июля подписал закон о создании реестра санкций. Об этом сообщается на сайте Рады.

Предполагается, что информация обо всех физлицах и юрлицах, в отношении которых ввели санкции, станет публичной. Реестр будет вести аппарат СНБО на украинском и английском языках.

Реестр будет содержать:

  • основания для применения, изменения или отмены санкций;
  • перечень санкций, которые ввели или отменили;
  • перечень подсанкционных лиц и сведения для их идентификации: для компании, организации – название, местонахождение, государство регистрации, регистрационный (идентификационный) номер/налоговый номер; для человека – имя, дата рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или идентификационный номер, гражданство и другие данные.

Директор департамента санкционной политики Министерства юстиции Инна Богатых отмечала, что этим законом также устраняется коллизия по срокам обращения в суд, которая существовала между Кодексом административного судопроизводства Украины и законом Украины "О санкциях", увеличиваются сроки рассмотрения и сроки обжалования, уточняются другие процессуальные вопросы.

Контекст:

Украина начала применять санкции против компаний и граждан, причастных к российской агрессии, в 2015 году – через год после того, как аналогичные меры приняли США и ЕС. С тех пор украинские и международные санкции многократно расширялись и продлевались.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно утверждал санкции против физлиц и юрлиц, связанных со страной-агрессором Россией. 1 июля он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о новых персональных санкциях против 192 физических и 291 юридического лицаСреди попавших в санкционный список – 189 россиян, в том числе главы оборонных предприятий, военнослужащие и бизнесмены.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, санкции, Владимир Зеленский, госреестр
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