В Днепре оккупанты ударили ракетой по жилому дому. В Запорожье прозвучали мощные взрывы во время воздушной тревоги. Оккупанты подняли в воздух носители "Кинжалов"

В Днепре и Запорожье раздались взрывы Фото: Київська міська рада / Facebook (иллюстративное)

О взлете носителей "Кинжалов" ВС ВСУ предупредили в 20.48.

До этого, около 20.30, в Днепре было слышно как минимум два мощных взрыва, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Также взрывы раздались в Запорожье, сообщило в 20.34 "Суспільне" в Telegram.

Местные Telegram-каналы в Днепре, в частности, "Днепр оперативный", пишут о попадании ракеты в жилой дом, официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

На ракетный удар по Днепру отреагировал мэр города Борис Филатов.

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