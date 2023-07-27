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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли террористический удар по Запорожью. В ОВА назвали причину

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Российская армия атаковала Запорожье 27 июля
Российская армия атаковала Запорожье 27 июля
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Российские оккупанты вечером 27 июля нанесли удар по Запорожью. Об этом в Telegram проинформировал глава ОВА Юрий Малашко.

"Враг ударил по мирному многотысячному городу, потому что несет потери, – написал он. – Специалисты уже работают над ликвидацией последствий террористического удара по областному центру".

По словам Малашко, информация о пострадавших пока не поступала.

"Разрушая нашу инфраструктуру, не победить несокрушимый украинский дух и нашу жажду выбить российских преступников с украинской земли!" – резюмировал глава Запорожской ОВА.

По данным ОВА в Telegram, воздушная тревога в Запорожской области продлилась с 18.19 до 18.47.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Оккупанты регулярно обстреливают подконтрольные Украине населенные пункты Запорожской области.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, террористы, Запорожская ОГА, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, инфраструктура, российские оккупанты, воздушная тревога, Юрий Малашко
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