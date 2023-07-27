Оккупанты нанесли террористический удар по Запорожью. В ОВА назвали причину

"Враг ударил по мирному многотысячному городу, потому что несет потери, – написал он. – Специалисты уже работают над ликвидацией последствий террористического удара по областному центру".

По словам Малашко, информация о пострадавших пока не поступала.

"Разрушая нашу инфраструктуру, не победить несокрушимый украинский дух и нашу жажду выбить российских преступников с украинской земли!" – резюмировал глава Запорожской ОВА.

По данным ОВА в Telegram, воздушная тревога в Запорожской области продлилась с 18.19 до 18.47.