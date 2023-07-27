Оккупанты нанесли террористический удар по Запорожью. В ОВА назвали причину

"Враг ударил по мирному многотысячному городу, потому что несет потери, – написал он. – Специалисты уже работают над ликвидацией последствий террористического удара по областному центру".
По словам Малашко, информация о пострадавших пока не поступала.
"Разрушая нашу инфраструктуру, не победить несокрушимый украинский дух и нашу жажду выбить российских преступников с украинской земли!" – резюмировал глава Запорожской ОВА.
По данным ОВА в Telegram, воздушная тревога в Запорожской области продлилась с 18.19 до 18.47.
После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
Оккупанты регулярно обстреливают подконтрольные Украине населенные пункты Запорожской области.