Оккупанты ночью обстреляли Запорожье, есть пострадавший – горсовет

"Этой ночью враг снова атаковал Запорожье. К сожалению, есть пострадавший человек. Пока в части одного из районов Запорожья отсутствует свет. Аварийные службы работают над возобновлением энергоснабжения", – заявил он.
Куртев добавил, что поврежден инфраструктурный объект. Взрывной волной в находящихся поблизости зданиях выбило окна.
Вечером 15 июля Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках ракет в направлении Запорожья. После этого СМИ, в частности "Суспільне", информировали о взрывах в городе.
После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
Противник регулярно обстреливает подконтрольные Украине населенные пункты Запорожской области.