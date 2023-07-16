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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью обстреляли Запорожье, есть пострадавший – горсовет

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Оккупанты обстреляли облцентр вечером 15 июля
Оккупанты обстреляли облцентр вечером 15 июля
Фото: Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради / Telegram

Российские оккупанты ночью обстреляли Запорожье. Об этом сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев в Telegram 16 июля.

"Этой ночью враг снова атаковал Запорожье. К сожалению, есть пострадавший человек. Пока в части одного из районов Запорожья отсутствует свет. Аварийные службы работают над возобновлением энергоснабжения", – заявил он.

Куртев добавил, что поврежден инфраструктурный объект. Взрывной волной в находящихся поблизости зданиях выбило окна.

Вечером 15 июля Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках ракет в направлении Запорожья. После этого СМИ, в частности "Суспільне", информировали о взрывах в городе.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Противник регулярно обстреливает подконтрольные Украине населенные пункты Запорожской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Запорожье, взрыв, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, Анатолий Куртев
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