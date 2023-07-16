Оккупанты ночью обстреляли Запорожье, есть пострадавший – горсовет

"Этой ночью враг снова атаковал Запорожье. К сожалению, есть пострадавший человек. Пока в части одного из районов Запорожья отсутствует свет. Аварийные службы работают над возобновлением энергоснабжения", – заявил он.

Куртев добавил, что поврежден инфраструктурный объект. Взрывной волной в находящихся поблизости зданиях выбило окна.

Вечером 15 июля Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках ракет в направлении Запорожья. После этого СМИ, в частности "Суспільне", информировали о взрывах в городе.