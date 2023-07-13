В Запорожье число пострадавших в результате падения взрывоопасного объекта увеличилось до 21 человека – ОВА

"В результате падения взрывоопасного объекта в областном центре количество пострадавших увеличилось до 21, среди них восемь – дети", – говорится в сообщении.
В медучреждениях находятся шестеро взрослых и семеро детей.
Ранее было известно о 18 пострадавших.
Всего за прошлые сутки российские военные нанесли 80 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области.
"Зафиксировано 72 артиллерийских обстрела Орехова, Гуляйполя, Железнодорожного, Ольговского, Чаривного, Малиновки, Степногорска и других прифронтовых сел, а также пять ударов беспилотников и два удара из РСЗО по Новодаровке и Левадному", – сообщил Малашко.
После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. Запорожье оккупанты взять не смогли, решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о присоединении региона к РФ.
Противник регулярно обстреливает подконтрольные Украине населенные пункты Запорожской области.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.