В Запорожье число пострадавших в результате падения взрывоопасного объекта увеличилось до 21 человека – ОВА

Ранее было известно о 18 пострадавших Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області / Facebook

"В результате падения взрывоопасного объекта в областном центре количество пострадавших увеличилось до 21, среди них восемь – дети", – говорится в сообщении.

В медучреждениях находятся шестеро взрослых и семеро детей.

Ранее было известно о 18 пострадавших.

Всего за прошлые сутки российские военные нанесли 80 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области.

"Зафиксировано 72 артиллерийских обстрела Орехова, Гуляйполя, Железнодорожного, Ольговского, Чаривного, Малиновки, Степногорска и других прифронтовых сел, а также пять ударов беспилотников и два удара из РСЗО по Новодаровке и Левадному", – сообщил Малашко.