Оккупанты всю ночь обстреливали Никопольский район, повреждены админздание, церковь и линии электропередач – ОВА

По его словам, район захватчики обстреляли семь раз.
"Почти три десятка снарядов из тяжелой артиллерии попали по Никополю, Покровской и Червоногригоровской общинам", – отметил Лысак.
В результате обстрелов повреждены образовательное учреждение, админздание, компания связи, почта и церковь.
Также повреждены два двухэтажных дома, хозяйственная постройка и линии электропередач.
Сейчас спасатели обследуют территорию.
По информации Лысака, обошлось без пострадавших.
Глава ОВА добавил, что украинские военные сбили над областью один российский беспилотник.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ.