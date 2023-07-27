Оккупанты всю ночь обстреливали Никопольский район, повреждены админздание, церковь и линии электропередач – ОВА

По его словам, район захватчики обстреляли семь раз.

"Почти три десятка снарядов из тяжелой артиллерии попали по Никополю, Покровской и Червоногригоровской общинам", – отметил Лысак.

В результате обстрелов повреждены образовательное учреждение, админздание, компания связи, почта и церковь.

Также повреждены два двухэтажных дома, хозяйственная постройка и линии электропередач.

Сейчас спасатели обследуют территорию.

По информации Лысака, обошлось без пострадавших.

Глава ОВА добавил, что украинские военные сбили над областью один российский беспилотник.