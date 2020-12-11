Организатор сепаратистского "референдума" в Краматорске получил пять лет лишения свободы

Суд признал организатора сепаратистского "референдума" в Краматорске Донецкой области виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, сообщила областная прокуратура.

Суд приговорил к пяти годам лишения свободы одного из организаторов сепаратистского "референдума" в Краматорске Донецкой области. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"В мае 2014 года мужчина, будучи заместителем головы, действуя по предварительному сговору с председателем так называемой "участковой избирательной комиссии № 5", организовал и провел на территории Краматорской общеобразовательной школы № 30 "референдум" о признании государственной независимости так называемой "ДНР", – говорится в сообщении.

В сентябре 2020 года суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и приговорил его к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в два года. Прокуратура подала апелляцию. Суд вынес новый приговор обвиняемому, согласно которому он получил пять лет лишения свободы без испытательного срока.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.