Заседание суда по делу Штепы перенесли, прокурор считает это затягиванием процесса

Защита бывшего мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме, попросила суд перенести заседание из-за карантина, связанного с коронавирусной инфекцией COVID-19, указав, что обвиняемая находится в группе риска.

Орджоникидзевский райсуд Харькова перенес назначенное на 16 октября заседание по делу бывшего мэра Славянска Донецкой области Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме, из-за неявки ее и ее адвокатов. Об этом журналистам сообщил прокурор Александр Чекин, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Защита Штепы попросила суд перенести заседание из-за карантина, связанного с коронавирусной инфекцией COVID-19, указав, что обвиняемая находится в группе риска.

"Было обращено внимание на то, что Штепа имеет хронические заболевания, которые опасны. Они переживают за свою жизнь, здоровье", – сказал Чекин.

Прокурор назвал это затягиванием судебного процесса.

"Зал судебного заседания позволяет разместить и обвиняемую, и ее защитников с соблюдением установленной дистанции, также есть средства личной защиты... Все что можно, суд не запрещает все использовать в целях защиты. И я считаю, что эти действия обвиняемой и ее защиты являются затягиванием судебного процесса в очередной раз", – сказал он.

Заседание перенесли на 29 октября.

Штепа была мэром Славянска в 2010–2014 годах. Ее задержали 11 июля 2014 года и объявили подозрение по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины" и "создание террористической группы или организации" за действия во время захвата Славянска боевиками Игоря Гиркина (Стрелкова). Штепа вначале поддержала сепаратистов, но позже заявила, что не сотрудничала с ними, а пыталась освободить заложников, которых удерживали в захваченных админзданиях.

20 сентября 2017 года суд Харькова выпустил Штепу из СИЗО под круглосуточный домашний арест в Славянске. 21 сентября стало известно, что на нее надели электронный браслет.

С января 2018 года, после окончания срока домашнего ареста, на нее не распространяется ни одна мера пресечения.

Делом Штепы занимались Октябрьский, Червонозаводский, Коминтерновский и Ленинский райсуды Харькова. Судьи брали самоотводы. 6 марта 2018 года Апелляционный суд Харьковской области направил дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова, где оно рассматривается до сих пор.