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Суд по делу Штепы перенесли из-за ее болезни – адвокат

Назначенное на 20 июля заседание Орджоникидзевского районного суда Харькова по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы не состоялось. Штепа проходит лечение в стационаре, об этом сообщил адвокат Александр Тананакин.

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Штепу обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создание террористической группы
Штепу обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создание террористической группы
Фото: Неля Игоревна Штепа / Facebook

Суд по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создание террористической группы, перенесли на 18 августа, об этом сообщил адвокат Александр Тананакин, пишет "Интерфакс-Украина" 20 июля.

Назначенное на понедельник заседание Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу о сепаратизме не состоялось.

"Заседание не состоялось из-за болезни Нели Игоревны. Она сейчас проходит стационарное лечение в Славянске", – сказал Тананакин.

Штепа была мэром Славянска в 2010–2014 годах. Ее задержали 11 июля 2014 года и объявили подозрение по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины" и "создание террористической группы или организации" за действия во время захвата Славянска боевиками Игоря Гиркина (Стрелкова). Штепа вначале поддержала сепаратистов, но позже заявила, что не сотрудничала с ними, а пыталась освободить заложников, которых удерживали в захваченных админзданиях.

20 сентября 2017 года суд Харькова выпустил Штепу из СИЗО под круглосуточный домашний арест в Славянске. 21 сентября стало известно, что на нее надели электронный браслет.

С января 2018 года, после окончания срока домашнего ареста, на нее не распространяется ни одна мера пресечения.

Делом Штепы занимались Октябрьский, Червонозаводский, Коминтерновский и Ленинский райсуды Харькова. Судьи брали самоотводы. 6 марта 2018 года Апелляционный суд Харьковской области направил дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова.

Заседание 4 марта 2019 года не состоялось из-за госпитализации Штепы. Затем слушания переносились еще несколько раз – из-за неявки Штепы или ее защитников, а также когда судьи уходили в отпуск.

3 июля Штепа не смогла приехать в суд, так как ее автомобиль застрял в дороге из-за пробитых колес, писало издание Kharkiv Today.

22 октября Орджоникидзевский райсуд Харькова впервые после 16 месяцев перерыва смог продолжить подготовительное заседание по делу Штепы.

Штепа жаловалась в Европейский суд по правам человека на затягивание судебного процесса в Украине. Решение рассматривать дело Штепы в приоритетном порядке ЕСПЧ принял в апреле 2018 года.

Заявитель требовала €8650 в качестве компенсации материального ущерба, который она понесла в виде потенциальной потери заработной платы, и €30 тыс. в качестве компенсации морального вреда. Суд отклонил первое требование, но присудил €3,6 тыс. в качестве компенсации морального вреда.

Теги: Харьков, Славянск, Неля Штепа
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