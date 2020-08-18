Штепа, которую обвиняют в сепаратизме, заявила о намерении баллотироваться в мэры Славянска и уже развесила в городе рекламу

Бывший мэр Славянска Неля Штепа заявила, что возглавила Славянскую организацию Партии мира и развития, однако данные об этой ячейке в реестре Минюста отсутствуют. Эксперты гражданской сети "Опора" обратили внимание, что текст билбордов с изображением Штепы написан на русском языке, что может иметь признаки нарушения действующего законодательства.

В Славянске Донецкой области появились билборды с фото бывшего мэра города Нели Штепы, которую обвиняют в сепаратизме. Об этом сообщает гражданская сеть "Опора".

Сеть обратила внимание, что Штепа в интервью газете "Карачун" заявляла о намерении участвовать местных выборах 25 октября, сказав, что политсовет Партии мира и развития выдвинул ее в качестве претендента на пост мэра Славянска.

В Facebook 11 августа Штепа заявила, что возглавила "Славянскую городскую партию "За мир и развитие".

Как отметила "Опора", Партия мира и развития зарегистрирована в Киеве и данных о регистрации ячеек в Донецкой области и в Славянске в реестре Минюста нет.

Советник "Опоры" по юридическим вопросам Павел Романюк сказал, что билборды с изображением Штепы и текстом, созвучным названию Партии мира и развития, могут рассматриваться как политическая реклама.

Текст на билбордах написан на русском языке, что может иметь признаки нарушения законов "О функционировании украинского языка как государственного" и "О рекламе". В связи с этим "Опора" обратилась с жалобой в Главное управление Госпродпотребслужбы в Донецкой области и с заявлением к уполномоченному по защите государственного языка.

Координатор "Опоры" в Донецкой области Наталья Боровская добавила, что такая реклама может иметь признаки преждевременной агитации.

Фото: oporaua.org

Штепа была мэром Славянска в 2010–2014 годах. Ее задержали 11 июля 2014 года и объявили подозрение по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины" и "создание террористической группы или организации" за действия во время захвата Славянска боевиками Игоря Гиркина (Стрелкова). Штепа вначале поддержала сепаратистов, но позже заявила, что не сотрудничала с ними, а пыталась освободить заложников, которых удерживали в захваченных админзданиях.

20 сентября 2017 года суд Харькова выпустил Штепу из СИЗО под круглосуточный домашний арест в Славянске. 21 сентября стало известно, что на нее надели электронный браслет.

С января 2018 года, после окончания срока домашнего ареста, на нее не распространяется ни одна мера пресечения.

Делом Штепы занимались Октябрьский, Червонозаводский, Коминтерновский и Ленинский райсуды Харькова. Судьи брали самоотводы. 6 марта 2018 года Апелляционный суд Харьковской области направил дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова, где оно рассматривается до сих пор.