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Суд по делу Штепы отложили на 20 июля

Орджоникидзевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство о допросе двух свидетелей в режиме видеоконференции, сообщил адвокат Александр Шадрин.

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Штепа была мэром Славянска в 2010 2014 годах
Штепа была мэром Славянска в 2010–2014 годах
Фото: Неля Игоревна Штепа / Facebook

Орджоникидзевский райсуд Харькова 1 июля во время рассмотрения ходатайства обвинения об избрании меры пресечения обвиняемой в посягательстве на территориальную целостность и создание террористической группы экс-мэру Славянска Неле Штепе не смог заслушать двух из четырех свидетелей. Об этом "Интерфакс-Украина" сообщил адвокат Александр Шадрин.

"В рамках рассмотрения ходатайства по мере пресечения прокуратура заявила о допросе четырех свидетелей. Двух допросили. Двух – еще нет. По словам прокурора, они не явились в связи с тем, что не ходит транспорт из Славянска в Харьков из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Но как мы знаем, транспорт уже ходит, свидетели сегодня не явились без уважительной причины. Так как прокурор не обеспечил явку свидетелей, отложили заседание на 20 июля", – сказал Шадрин.

Cуд удовлетворил ходатайство о допросе этих свидетелей в режиме видеоконференции со Славянским судом, сообщил адвокат.

Шадрин рассказал, что в группе прокуроров произошли изменения.

"Новый прокурор в деле. Постановление не содержит причин, почему изменили группу прокуроров. Поэтому мы заявили отвод. Прокуроров [Елену] Кравченко и [Ирину] Кадыгроб из группы исключили по неизвестной причине. По Кравченко было заявление в прессе, что ее уволили, что касается Кадыгроб – не понятно, почему ее исключили", – сказал Шадрин.

Штепа была мэром Славянска в 2010–2014 годах. Ее задержали 11 июля 2014 года и объявили подозрение по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины" и "создание террористической группы или организации" за действия во время захвата Славянска боевиками Игоря Гиркина (Стрелкова). Штепа вначале поддержала сепаратистов, но позже заявила, что не сотрудничала с ними, а пыталась освободить заложников, которых удерживали в захваченных админзданиях.

20 сентября 2017 года суд Харькова выпустил Штепу из СИЗО под круглосуточный домашний арест в Славянске. 21 сентября стало известно, что на нее надели электронный браслет.

С января 2018 года, после окончания срока домашнего ареста, на нее не распространяется ни одна мера пресечения.

Делом Штепы занимались Октябрьский, Червонозаводский, Коминтерновский и Ленинский райсуды Харькова. Судьи брали самоотводы. 6 марта 2018 года Апелляционный суд Харьковской области направил дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова.

Заседание 4 марта 2019 года не состоялось из-за госпитализации Штепы. Затем слушания переносились еще несколько раз – из-за неявки Штепы или ее защитников, а также когда судьи уходили в отпуск. 

3 июля Штепа не смогла приехать в суд, так как ее автомобиль застрял в дороге из-за пробитых колес, писало издание Kharkiv Today.

22 октября Орджоникидзевский райсуд Харькова впервые после 16 месяцев перерыва смог продолжить подготовительное заседание по делу Штепы.

Штепа жаловалась в Европейский суд по правам человека на затягивание судебного процесса в Украине. Решение рассматривать дело Штепы в приоритетном порядке ЕСПЧ принял в апреле 2018 года.

Заявитель требовала €8650 в качестве компенсации материального ущерба, который она понесла в виде потенциальной потери заработной платы, и €30 тыс. в качестве компенсации морального вреда. Суд отклонил первое требование, но присудил €3,6 тыс. в качестве компенсации морального вреда.

Теги: Украина, Харьков, заложники, Неля Штепа, террористы, сепаратисты, ущерб, обвинения, подозрение, домашний арест, электронный браслет, заседание, компенсация, коронавирус, измена
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