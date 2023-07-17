"Отчитывался ФСБ о последствиях удара в Краматорске". СБУ задержала вероятного информатора оккупантов

По данным следствия, он в подробностях информировал российскую ФСБ о последствиях удара по пиццерии в центре города, в результате которого погибло 13 человек.
"Задание он получил сразу после воздушной атаки на город. Больше всего ФСБ интересовала информация о количестве погибших и травмированных людей в результате огневого поражения. Также агрессор пытался получить максимум сведений о возможной принадлежности пострадавших к силам обороны Украины", – говорится в сообщении.
В СБУ считают, что подозреваемый также отслеживал места базирования и перемещения украинских защитников на территории Краматорска, чтобы помочь оккупантам определить новые цели.
Фигуранту сообщили о подозрении, сейчас он находится под стражей.
Россияне атаковали Краматорск 27 июня двумя ракетами "Искандер", сообщили в Офисе генпрокурора. Удар пришелся по зданию кафе.
В результате атаки оккупантов погибло 13 человек, в том числе трое детей.
СБУ задержала также подозреваемого в корректировке российского ракетного удара по Краматорску. Его арестовали.