"Отчитывался ФСБ о последствиях удара в Краматорске". СБУ задержала вероятного информатора оккупантов

Житель Донецкой области работал на российскую ФСБ, считают в СБУ Фото: Служба безпеки України / Telegram

По данным следствия, он в подробностях информировал российскую ФСБ о последствиях удара по пиццерии в центре города, в результате которого погибло 13 человек.

"Задание он получил сразу после воздушной атаки на город. Больше всего ФСБ интересовала информация о количестве погибших и травмированных людей в результате огневого поражения. Также агрессор пытался получить максимум сведений о возможной принадлежности пострадавших к силам обороны Украины", – говорится в сообщении.

В СБУ считают, что подозреваемый также отслеживал места базирования и перемещения украинских защитников на территории Краматорска, чтобы помочь оккупантам определить новые цели.

Фигуранту сообщили о подозрении, сейчас он находится под стражей.