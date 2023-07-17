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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Отчитывался ФСБ о последствиях удара в Краматорске". СБУ задержала вероятного информатора оккупантов

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Житель Донецкой области работал на российскую ФСБ, считают в СБУ
Житель Донецкой области работал на российскую ФСБ, считают в СБУ
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины задержала жителя Донецкой области, который подозревается в передаче российским оккупантам информации о результатах ракетной атаки по Краматорску 27 июня. Об этом пресс-служба СБУ 17 июля сообщила в Telegram.

По данным следствия, он в подробностях информировал российскую ФСБ о последствиях удара по пиццерии в центре города, в результате которого погибло 13 человек.

"Задание он получил сразу после воздушной атаки на город. Больше всего ФСБ интересовала информация о количестве погибших и травмированных людей в результате огневого поражения. Также агрессор пытался получить максимум сведений о возможной принадлежности пострадавших к силам обороны Украины", – говорится в сообщении.

В СБУ считают, что подозреваемый также отслеживал места базирования и перемещения украинских защитников на территории Краматорска, чтобы помочь оккупантам определить новые цели.

Фигуранту сообщили о подозрении, сейчас он находится под стражей. 

Контекст:

Россияне атаковали Краматорск 27 июня двумя ракетами "Искандер", сообщили в Офисе генпрокурора. Удар пришелся по зданию кафе.

В результате атаки оккупантов погибло 13 человек, в том числе трое детей.

СБУ задержала также подозреваемого в корректировке российского ракетного удара по Краматорску. Его арестовали.

Теги: СБУ, Донецкая область, Краматорск, обстрелы, война России против Украины, ракеты, задержание, подозрение, погибшие, российские оккупанты
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