"Отомстили оккупантам". Украинские военные уничтожили ЗРК С-400, из которого россияне обстреляли Краматорск – ОК "Север"

"Силы обороны отомстили оккупантам за обстрел Краматорска. С помощью HIMARS бойцы уничтожили дорогую российскую ЗРК С-400 "Триумф", которая располагалась под Дебальцево", – говорится в сообщении.
По имеющимся в Центре стратегических коммуникаций данным, это именно та система С-400, из которой была выпущена ракета по пиццерии в Краматорске.
Россияне атаковали Краматорск 27 июня двумя ракетами "Искандер", сообщили в Офисе генпрокурора. Удар пришелся по зданию кафе.
В результате атаки оккупантов погибло 13 человек, в том числе трое детей.
СБУ задержала подозреваемого в корректировке российского ракетного удара по Краматорску. Его арестовали.