"Отомстили оккупантам". Украинские военные уничтожили ЗРК С-400, из которого россияне обстреляли Краматорск – ОК "Север"

В результате атаки оккупантов погибло 13 человек, в том числе трое детей Фото: ОК Північ / Telegram

"Силы обороны отомстили оккупантам за обстрел Краматорска. С помощью HIMARS бойцы уничтожили дорогую российскую ЗРК С-400 "Триумф", которая располагалась под Дебальцево", – говорится в сообщении.

По имеющимся в Центре стратегических коммуникаций данным, это именно та система С-400, из которой была выпущена ракета по пиццерии в Краматорске.