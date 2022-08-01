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Патриотическое воспитание и психологическая поддержка. МОН опубликовал рекомендации по работе детских садов во время войны

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В зависимости от ситуации в регионе МОН разрешает работать детсадам от двух до 12 часов в день
В зависимости от ситуации в регионе МОН разрешает работать детсадам от двух до 12 часов в день
Фото: ЕРА

Решения о возобновлении работы детских садов в регионах Украины принимают местные органы власти и военные администрации, они же отвечают за разминирование, проверку готовности систем безопасности и укрытий. Об этом говорится в рекомендациях по вопросам деятельности дошкольных учреждений, опубликованных на сайте Министерства образования Украины.

Из-за большого количества внутренне перемещенных лиц МОН обязывает управления образования в первую очередь зачислять в группы детей из семей ВПЛ.

МОН разрешает, в зависимости от ситуации, ввести разнопродолжительный режим работы детсадов – от двух до 12 часов в день. Организациям рекомендуется уделять особое внимание патриотическому воспитанию и ведению обучения в игровой форме, в том числе в укрытиях. 

Министерство оговаривает необходимость педагогическому составу усовершенствовать навыки психологической поддержки детей и использовать их для снижения стресса. Также документ разрешает в случае необходимости проводить дистанционный процесс дошкольного образования при наличии средств связи у воспитателей и детей.

Теги: Министерство образования, война России против Украины, детский сад
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