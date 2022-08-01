Патриотическое воспитание и психологическая поддержка. МОН опубликовал рекомендации по работе детских садов во время войны

В зависимости от ситуации в регионе МОН разрешает работать детсадам от двух до 12 часов в день Фото: ЕРА

Из-за большого количества внутренне перемещенных лиц МОН обязывает управления образования в первую очередь зачислять в группы детей из семей ВПЛ.

МОН разрешает, в зависимости от ситуации, ввести разнопродолжительный режим работы детсадов – от двух до 12 часов в день. Организациям рекомендуется уделять особое внимание патриотическому воспитанию и ведению обучения в игровой форме, в том числе в укрытиях.

Министерство оговаривает необходимость педагогическому составу усовершенствовать навыки психологической поддержки детей и использовать их для снижения стресса. Также документ разрешает в случае необходимости проводить дистанционный процесс дошкольного образования при наличии средств связи у воспитателей и детей.