Подразделение ВСУ под Славянском при содействии Favbet Foundation получило очередную партию помощи

Волонтеры привезли генераторы, аккумуляторы, стабилизаторы напряжения и другое оборудование Фото: unian.net

Волонтеры привезли генераторы, аккумуляторы, стабилизаторы напряжения, а также подручные средства для оборудования позиций – брезент, канат, строительные инструменты.

"Для улучшения условий службы военным доставлены 10 павербанков, 10 энергоемких батарей, 20 приборов освещения, бытовые вещи и продукты питания. Также бойцы получили 20 комплектов тактических перчаток, дождевиков, носков, шапок и стелек для обуви", – сказано в сообщении.

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В целом компания и фонд предоставили ВСУ помощь более чем на 30 млн грн, пишет УНИАН.

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