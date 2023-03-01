"Покажите свой флаг". В МИД Украины призвали Мексику отказаться от нейтральности и поддержать Украину

Мельник заявил заявил, что любая помощь от Мексики будет значительной Фото: ЕРА

Замминистра отметил, что Мексика "остается более или менее нейтральной", но Украине нужна дополнительная поддержка. Киев надеется, что мексиканский народ и правительство страны "постепенно изменят дискурс", сказал он.

По словам Мельника, речь идет, "по крайней мере, о военной помощи". Также он призвал оказать гуманитарную и финансовую поддержку Украине. "Отправьте врачей в Украину, пришлите несколько мобильных госпиталей, покажите свой флаг", – призвал он и подчеркнул, что украинцы не забудут эту помощь.

Он заявил, что любая помощь от Мексики будет значительной, учитывая лидерство страны в Латинской Америке.

Мельник считает обоснованным ожидание Украиной помощи от Мексики, "учитывая ее историю с колониализмом".

Война России против Украины – это современная колониальная война, подчеркнул замминистра.