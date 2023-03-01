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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Покажите свой флаг". В МИД Украины призвали Мексику отказаться от нейтральности и поддержать Украину

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Мельник заявил заявил, что любая помощь от Мексики будет значительной
Мельник заявил заявил, что любая помощь от Мексики будет значительной
Фото: ЕРА

Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник 28 февраля в интервью CNN Español призвал Мексику поддержать Украину.

Замминистра отметил, что Мексика "остается более или менее нейтральной", но Украине нужна дополнительная поддержка. Киев надеется, что мексиканский народ и правительство страны "постепенно изменят дискурс", сказал он. 

По словам Мельника, речь идет, "по крайней мере, о военной помощи". Также он призвал оказать гуманитарную и финансовую поддержку Украине. "Отправьте врачей в Украину, пришлите несколько мобильных госпиталей, покажите свой флаг", – призвал он и подчеркнул, что украинцы не забудут эту помощь. 

Он заявил, что любая помощь от Мексики будет значительной, учитывая лидерство страны в Латинской Америке. 

Мельник считает обоснованным ожидание Украиной помощи от Мексики, "учитывая ее историю с колониализмом".

Война России против Украины – это современная колониальная война, подчеркнул замминистра.

Контекст:

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор осудил войну России против Украины, но называл антироссийские санкции и поставки оружия в Украину "действиями, которые придали продолжающейся конфронтации дополнительную дозу иррациональности", а также раскритиковал ООН, заявив, что организация выполняет лишь "декоративную роль". Он предлагал создать в ООН комитет по диалогу и миру для прекращения боевых действий между Россией и Украиной. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МИД Украины, Мексика, флаг, Андрей Мельник, война России против Украины
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