Президент Мексики предложил на пять лет остановить все войны, "особенно войну России с Украиной"

Обрадор считает, что добиться перемирия может Организация Объединенных Наций.

Он также упомянул напряженность в отношениях Китая и Соединенных Штатов из-за визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и торговые войны между государствами.

"У всех нас есть проблемы из-за отсутствия роста экономики, бедности, глобальной инфляции. Что нам делать? Содействовать производственной деятельности, создавать рабочие места, служить бедным и стремиться к сотрудничеству стран и народов", – объяснил Обрадор, чем человечеству стоит заниматься вместо войн.

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