Президент Мексики предложил на пять лет остановить все войны, "особенно войну России с Украиной"

Обрадор считает, что добиться перемирия может Организация Объединенных Наций.
Он также упомянул напряженность в отношениях Китая и Соединенных Штатов из-за визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и торговые войны между государствами.
"У всех нас есть проблемы из-за отсутствия роста экономики, бедности, глобальной инфляции. Что нам делать? Содействовать производственной деятельности, создавать рабочие места, служить бедным и стремиться к сотрудничеству стран и народов", – объяснил Обрадор, чем человечеству стоит заниматься вместо войн.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.