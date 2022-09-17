"Это план России". Президент Мексики придумал план о перемирии на пять лет в войне между РФ и Украиной. В ОПУ ответили

План, предусматривающий создание такого комитета и установление перемирия на пять лет "ради мира между всеми народами, на заседании Генассамблеи ООН предложит министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, сказал Обрадор. Идею об остановке всех войн и конфликтов на планете на пять лет он уже озвучивал в начале августа.
Он предлагает, чтобы членами комитета ООН по диалогу и миру стали генсек ООН Антониу Гутерриш, премьер-министр Индии Нарендра Моди и папа римский Франциск.
В этой же речи он осудил вторжение РФ в Украину, назвал антироссийские санкции и поставки оружия в Украину "действиями, которые придали продолжающейся конфронтации дополнительную дозу иррациональности", а также раскритиковал ООН, заявив, что организация выполняет лишь "декоративную роль".
"Еще более предосудительным является поведение ведущих держав, которые явно или молча позиционируют себя в конфликте только для того, чтобы служить своим гегемонистским интересам. Вот почему нельзя избежать подозрения, что, хотя это может показаться извращенным и невероятным, эта война, как и многие другие, подпитывается интересами военной промышленности", – сказал Обрадор.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter отреагировал на заявление президента Мексики.
"Миротворцы", которые используют войну как тему для собственного пиара, вызывают только удивление. Лопес Обрадор, ваш план – это оставить миллионы под оккупацией, увеличить количество массовых захоронений и дать России время восстановить резервы перед новым наступлением? Тогда ваш "план" – это план России", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
«Миротворці», які використовують війну як тему для власного PR, викликають лише подив. @lopezobrador_, ваш план — це залишити мільйони під окупацією, збільшити кількість масових поховань та дати Росії час відновити резерви перед новим наступом? Тоді ваш «план» — це * план.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 17, 2022
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Только в Харьковской области за время контрнаступления ВСУ освободили 388 населенных пунктов, это порядка 8,5 тыс. км² территории, на которой проживают 150 тыс. человек, сообщила 14 сентября замминистра обороны Анна Маляр. Также украинские защитники продвигаются на юге.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Президент России Владимир Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.
В интервью CNN, которое вышло 11 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не видит возможностей для переговоров с Путиным.
В этот же день министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что условия, при которых Украина будет согласна начать переговоры с Россией, изменились – Киев теперь не рассматривает возможности переговоров, если войска РФ будут отведены только на позиции до 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение. Речь идет о международно признанных границах Украины по состоянию на 1991 год.