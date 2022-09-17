"Это план России". Президент Мексики придумал план о перемирии на пять лет в войне между РФ и Украиной. В ОПУ ответили

План, предусматривающий создание такого комитета и установление перемирия на пять лет "ради мира между всеми народами, на заседании Генассамблеи ООН предложит министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, сказал Обрадор. Идею об остановке всех войн и конфликтов на планете на пять лет он уже озвучивал в начале августа.

Он предлагает, чтобы членами комитета ООН по диалогу и миру стали генсек ООН Антониу Гутерриш, премьер-министр Индии Нарендра Моди и папа римский Франциск.

В этой же речи он осудил вторжение РФ в Украину, назвал антироссийские санкции и поставки оружия в Украину "действиями, которые придали продолжающейся конфронтации дополнительную дозу иррациональности", а также раскритиковал ООН, заявив, что организация выполняет лишь "декоративную роль".

"Еще более предосудительным является поведение ведущих держав, которые явно или молча позиционируют себя в конфликте только для того, чтобы служить своим гегемонистским интересам. Вот почему нельзя избежать подозрения, что, хотя это может показаться извращенным и невероятным, эта война, как и многие другие, подпитывается интересами военной промышленности", – сказал Обрадор.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter отреагировал на заявление президента Мексики.

"Миротворцы", которые используют войну как тему для собственного пиара, вызывают только удивление. Лопес Обрадор, ваш план – это оставить миллионы под оккупацией, увеличить количество массовых захоронений и дать России время восстановить резервы перед новым наступлением? Тогда ваш "план" – это план России", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)