"Фонд" депутата из Сумской области украл около 9 млн грн, собранных у людей на армию – Нацполиция

По данным следствия, он создал два колл-центра в Киеве и Днепре и нанял сотрудников для работы в офисе – менеджеров и операторов.

Они звонили по телефону бизнесменам, просили помочь в приобретении бронежилетов и другого обмундирования для военных и предоставляли реквизиты благотворительной организации. Полученные деньги пересылались на подконтрольные счета.

По данным полиции, обманутыми оказались около 6 тыс. чел.

Правоохранители провели 30 обысков, в том числе в колл-центрах и дома у фигурантов. Организатор схемы и семь его сообщников задержаны, говорится в сообщении.