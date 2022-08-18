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СБУ заблокировала в Житомире масштабную схему продажи автомобилей, которые ввозили в Украину под видом помощи для ВСУ

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Один из фигурантов был задержан при реализации очередной партии из четырех автомобилей
Один из фигурантов был задержан при реализации очередной партии из четырех автомобилей
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности заблокировала в Житомире масштабную схему продажи автомобилей, которые ввозили в Украину под видом помощи для ВСУ. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, подозреваемые незаконно продавали ввезенные из-за границы кроссоверы и джипы. К организации схемы причастны двое "бизнесменов" из Житомира и Бердичева. Для прикрытия своих сделок фигуранты официально зарегистрировали на подставное лицо фиктивную благотворительную организацию.

"Прикрываясь документами, злоумышленники ввозили в Украину транспортные средства под видом гуманитарки. После этого автомобили с нулевым растаможиванием они реализовывали по среднерыночной цене. Оперативники спецслужбы выяснили, что дельцы продавали автомобили повышенной проходимости украинским военным и представителям местных волонтерских организаций, которые помогают бойцам теробороны и ВСУ", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что по такой схеме псевдоволонтеры продали более двух десятков автомобилей.

Один из фигурантов был задержан при реализации очередной партии из четырех авто.

Во время обысков, проведенных в домовладениях подозреваемых и местах хранения автомобилей в Житомире и Бердичеве, изъяты вещи и документы с доказательствами противоправной деятельности.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 (незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – семь лет лишения свободы.

Правоохранители готовятся инкриминировать аналогичное правонарушение и сообщнику задержанного.

Теги: СБУ, Украина, автомобили, Житомир, следствие, волонтеры, Бердичев, правоохранители, ВСУ, подозрение, обыски
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