После обстрелов критической инфраструктуры украинцы начали больше донатить – Opendatabot

После первой большой бомбардировки энергетической инфраструктуры с 10-го по 16 октября сумма донатов в фонд United24 за неделю выросла на 36% Фото: EPA

Пожертвования на три популярных благотворительных фонда страны – United24, "Вернись живым" и фонд Притулы – за октябрь составили 1,5 млрд грн, сказано в материале.

"После первой большой бомбардировки энергетической инфраструктуры с 10-го по 16 октября сумма донатов [в фонд United24] за неделю выросла на 36%. Обстрелы на следующей неделе увеличили поддержку ВСУ в 2,8 раза, до 251 млн грн", – говорится в исследовании.

За ноябрь, состоянием на 14-е число, украинцы уже перечислили в фонд 363 млн грн.

Инфографика: opendatabot.ua

Количество донатов в фонд "Вернись живым" также увеличилась после массированных обстрелов в октябре и ноябре. В частности, состоянием на 14 ноября украинцы уже пополнили фонд на 201 млн грн, а в октябре перечислили более 300 млн.

Инфографика: opendatabot.ua

В то же время пожертвования в фонд Притулы после начала обстрелов инфраструктуры в октябре увеличились в три раза за месяц, говорится в материале. Фонд собрал 659 млн грн. Данных за ноябрь на момент публикации материала не было.

Инфографика: opendatabot.ua