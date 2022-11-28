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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После обстрелов критической инфраструктуры украинцы начали больше донатить – Opendatabot

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После первой большой бомбардировки энергетической инфраструктуры с 10-го по 16 октября сумма донатов в фонд United24 за неделю выросла на 36%
После первой большой бомбардировки энергетической инфраструктуры с 10-го по 16 октября сумма донатов в фонд United24 за неделю выросла на 36%
Фото: EPA

В дни массированных обстрелов гражданской инфраструктуры украинцы активнее поддерживали Вооруженные силы Украины. Об этом говорится в исследовании Opendatabot, опубликованном 28 ноября.

Пожертвования на три популярных благотворительных фонда страны – United24"Вернись живым" и фонд Притулы – за октябрь составили 1,5 млрд грн, сказано в материале.

"После первой большой бомбардировки энергетической инфраструктуры с 10-го по 16 октября сумма донатов [в фонд United24] за неделю выросла на 36%. Обстрелы на следующей неделе увеличили поддержку ВСУ в 2,8 раза, до 251 млн грн", – говорится в исследовании.

За ноябрь, состоянием на 14-е число, украинцы уже перечислили в фонд 363 млн грн.

Инфографика: opendatabot.ua
Инфографика: opendatabot.ua

Количество донатов в фонд "Вернись живым" также увеличилась после массированных обстрелов в октябре и ноябре. В частности, состоянием на 14 ноября украинцы уже пополнили фонд на 201 млн грн, а в октябре перечислили более 300 млн.

Инфографика: opendatabot.ua
Инфографика: opendatabot.ua

В то же время пожертвования в фонд Притулы после начала обстрелов инфраструктуры в октябре увеличились в три раза за месяц, говорится в материале. Фонд собрал 659 млн грн. Данных за ноябрь на момент публикации материала не было.

Инфографика: opendatabot.ua
Инфографика: opendatabot.ua

Контекст:

По данным "Опендатабот", больше всего средств собирает фонд United24. За полгода работы платформы на счета НБУ зашло более 6,8 млрд грн: 5,6 млрд грн – на счет ВСУ; 745 млн грн – на счет для медицинской помощи; 429 млн грн – на гуманитарную помощь.

Фонд "Вернись живым" с начала войны собрал почти 5 млрд грн.

Фонд Притулы с полномасштабного российского вторжения в Украину собрал чуть больше 3 млрд грн.

Теги: Россия, пожертвование, Вооруженные силы Украины, помощь, вторжение, ВСУ, обстрелы, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, инфраструктура, Opendatabot
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