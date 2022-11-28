После обстрелов критической инфраструктуры украинцы начали больше донатить – Opendatabot

Пожертвования на три популярных благотворительных фонда страны – United24, "Вернись живым" и фонд Притулы – за октябрь составили 1,5 млрд грн, сказано в материале.
"После первой большой бомбардировки энергетической инфраструктуры с 10-го по 16 октября сумма донатов [в фонд United24] за неделю выросла на 36%. Обстрелы на следующей неделе увеличили поддержку ВСУ в 2,8 раза, до 251 млн грн", – говорится в исследовании.
За ноябрь, состоянием на 14-е число, украинцы уже перечислили в фонд 363 млн грн.
Количество донатов в фонд "Вернись живым" также увеличилась после массированных обстрелов в октябре и ноябре. В частности, состоянием на 14 ноября украинцы уже пополнили фонд на 201 млн грн, а в октябре перечислили более 300 млн.
В то же время пожертвования в фонд Притулы после начала обстрелов инфраструктуры в октябре увеличились в три раза за месяц, говорится в материале. Фонд собрал 659 млн грн. Данных за ноябрь на момент публикации материала не было.
По данным "Опендатабот", больше всего средств собирает фонд United24. За полгода работы платформы на счета НБУ зашло более 6,8 млрд грн: 5,6 млрд грн – на счет ВСУ; 745 млн грн – на счет для медицинской помощи; 429 млн грн – на гуманитарную помощь.
Фонд "Вернись живым" с начала войны собрал почти 5 млрд грн.
Фонд Притулы с полномасштабного российского вторжения в Украину собрал чуть больше 3 млрд грн.