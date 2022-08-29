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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На оккупированных территориях работают около 65 тыс. украинских бизнесов – Opendatabot

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На захваченных территориях работает 5% от общего количества существующих юридических лиц в Украине
На захваченных территориях работает 5% от общего количества существующих юридических лиц в Украине
Фото: ЕРА

На временно оккупированных Россией территориях Украины зарегистрировано около 65 тыс. украинских бизнесов. Это следует из данных, опубликованных 29 августа сервисом мониторинга Opendatabot.

По данным Opendatabot, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину бизнес был вынужден пересмотреть повседневные бизнес-процессы и изменить место регистрации, чтобы начать все заново. 

В данный момент перемещение бизнеса в более безопасные регионы необязательно. Решение принимает каждый собственник по своему усмотрению.

"Если бизнес остается на территории со статусами "временно оккупированные", "находятся в окружении (заблокированные)", "на которых продолжаются активные боевые действия", то для него могут быть применены определенные налоговые ограничения", – сказано в сообщении.

Контекст:

9 августа Кабмин внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" об особенностях деятельности на временно оккупированной территории Украины", легализующий определенные виды деятельности в оккупации. Законопроектом  определен перечень видов деятельности и мероприятий, которые можно осуществлять на временно оккупированных территориях, если при этом не совершается пособничество государству-агрессору.

Теги: Россия, Украина, налоги, бизнес, война России против Украины, Opendatabot, вторжение России в Украину
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