На оккупированных территориях работают около 65 тыс. украинских бизнесов – Opendatabot

По данным Opendatabot, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину бизнес был вынужден пересмотреть повседневные бизнес-процессы и изменить место регистрации, чтобы начать все заново.
В данный момент перемещение бизнеса в более безопасные регионы необязательно. Решение принимает каждый собственник по своему усмотрению.
"Если бизнес остается на территории со статусами "временно оккупированные", "находятся в окружении (заблокированные)", "на которых продолжаются активные боевые действия", то для него могут быть применены определенные налоговые ограничения", – сказано в сообщении.
9 августа Кабмин внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" об особенностях деятельности на временно оккупированной территории Украины", легализующий определенные виды деятельности в оккупации. Законопроектом определен перечень видов деятельности и мероприятий, которые можно осуществлять на временно оккупированных территориях, если при этом не совершается пособничество государству-агрессору.