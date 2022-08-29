На оккупированных территориях работают около 65 тыс. украинских бизнесов – Opendatabot

По данным Opendatabot, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину бизнес был вынужден пересмотреть повседневные бизнес-процессы и изменить место регистрации, чтобы начать все заново.

В данный момент перемещение бизнеса в более безопасные регионы необязательно. Решение принимает каждый собственник по своему усмотрению.

"Если бизнес остается на территории со статусами "временно оккупированные", "находятся в окружении (заблокированные)", "на которых продолжаются активные боевые действия", то для него могут быть применены определенные налоговые ограничения", – сказано в сообщении.