Компания Favbet направила более 30 млн грн помощи украинской армии

Более 25 млн грн Favbet Foundation потратила на закупку авто, тепловизоров, дронов, амуниции и строительных материалов. Часть проектов еще реализуется. Напрямую на благотворительность перечислено 4,7 млн грн – на поддержку проектов United24 и фонда "Повернись живим". Также каждый месяц фонд направляет 100 тыс. грн на поддержку и реабилитацию украинских воинов.

"Мы верим, что сегодня каждый должен делать все для приближения победы. Мы каждый день контактируем с военными в различных регионах и стараемся максимально удовлетворять их запросы в это непростое время", – цитирует пресс-служба основателя Favbet Foundation Андрея Матюху.

Инфографика: rbc.ua



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Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития, в настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

"На нужды Вооруженных мил Украины компанией и фондом уже передано более 6,5 тонн топлива, предоставлена помощь для покупки трех машин "скорой" помощи для николаевских медиков и восьми автомобилей, два из которых бронированные. Также фонд помог профинансировать эвакуацию 537 жителей оккупированной части Херсонской области. Люди смогли покинуть оккупированные территории и через Запорожье выехать в безопасные регионы. Большинство граждан размещены в Черновицкой области", – сказано в сообщении "РБК-Украина".