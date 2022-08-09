После очередного удара по херсонским мостам оккупанты панически начали вывозить свои семьи – обладминистрация

"В результате недавних ударов ВСУ по Антоновскому и Каховскому мостам у оккупантов началась паника. Вчера Антоновский мост был окружен с обеих сторон, местных жителей не допускали. Также из-за этих событий начался массовый вывоз семей военных РФ, которые жили в Херсоне", – говорится в сообщении.
По данным обладминистрации, готовясь к своему фейковому "референдуму", оккупанты запугивают жителей региона, а для сбора личных данных о людях увеличили количество пунктов выдачи "денежной помощи".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали часть Херсонской области и, по данным украинской разведки, планируют провести "референдум" для "легализации" оккупационных администраций. В Совете национальной безопасности США заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий (не только Херсонской области) по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.