После очередного удара по херсонским мостам оккупанты панически начали вывозить свои семьи – обладминистрация

"В результате недавних ударов ВСУ по Антоновскому и Каховскому мостам у оккупантов началась паника. Вчера Антоновский мост был окружен с обеих сторон, местных жителей не допускали. Также из-за этих событий начался массовый вывоз семей военных РФ, которые жили в Херсоне", – говорится в сообщении.

По данным обладминистрации, готовясь к своему фейковому "референдуму", оккупанты запугивают жителей региона, а для сбора личных данных о людях увеличили количество пунктов выдачи "денежной помощи".

Война России против Украины. Главное (обновляется)