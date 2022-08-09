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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После очередного удара по херсонским мостам оккупанты панически начали вывозить свои семьи – обладминистрация

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Оккупанты паникуют, отметили в ОВА
Оккупанты паникуют, отметили в ОВА
Фото: ЕРА

Среди российских оккупантов, находящихся в захваченной ими части Херсонской области, началась паника, проинформировала в Fаcebook областная военная администрация.

"В результате недавних ударов ВСУ по Антоновскому и Каховскому мостам у оккупантов началась паника. Вчера Антоновский мост был окружен с обеих сторон, местных жителей не допускали. Также из-за этих событий начался массовый вывоз семей военных РФ, которые жили в Херсоне", – говорится в сообщении.

По данным обладминистрации, готовясь к своему фейковому "референдуму", оккупанты запугивают жителей региона, а для сбора личных данных о людях увеличили количество пунктов выдачи "денежной помощи".

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали часть Херсонской области и, по данным украинской разведки, планируют провести "референдум" для "легализации" оккупационных администраций. В Совете национальной безопасности США заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий (не только Херсонской области) по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Херсон, референдум, война, военные, оккупация, вторжение, мост, российская агрессия, война России против Украины, паника, российские оккупанты, контрнаступление
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