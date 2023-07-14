Зеленский: Украина имеет наибольшее уважение и поддержку партнеров за все годы нашей независимости

Он поблагодарил защитников и защитниц страны, заявив, что в Вильнюсе, на саммите НАТО, Украина была в центре внимания.
"На полях саммита, на всех встречах Украина имела и имеет наибольшее уважение и поддержку партнеров за все годы нашей независимости. Уважение – это всегда производная от смелости, а внимание к любой стране – это всегда следствие имеющихся возможностей этой страны. Украина в центре внимания партнеров. Уже не Россия, как десятилетиями ранее", – сказал президент.
Зеленский отметил, что уважение и внимание к Украине будут неизменно сопровождать ее в будущем, но это приобретается сейчас – в наступлении и в обороне.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.