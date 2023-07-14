Зеленский: Украина имеет наибольшее уважение и поддержку партнеров за все годы нашей независимости

Украина – уже не Россия и находится в центре внимания партнеров, заявил президент Фото: ЕРА

Он поблагодарил защитников и защитниц страны, заявив, что в Вильнюсе, на саммите НАТО, Украина была в центре внимания.

"На полях саммита, на всех встречах Украина имела и имеет наибольшее уважение и поддержку партнеров за все годы нашей независимости. Уважение – это всегда производная от смелости, а внимание к любой стране – это всегда следствие имеющихся возможностей этой страны. Украина в центре внимания партнеров. Уже не Россия, как десятилетиями ранее", – сказал президент.

Зеленский отметил, что уважение и внимание к Украине будут неизменно сопровождать ее в будущем, но это приобретается сейчас – в наступлении и в обороне.