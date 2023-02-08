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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин затягивает время в войне, полагая, что Украина и Запад истощатся быстрее – эстонская разведка

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Цели Путина к началу 2023 года не изменились, считает глава эстонской разведки
Цели Путина к началу 2023 года не изменились, считает глава эстонской разведки
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин убежден, что время в войне против Украины на его стороне, так как он имеет "достаточно топлива" для обеспечения своей "военной машины". Об этом говорится в ежегодном докладе Службы внешней разведки Эстонии, опубликованном 8 февраля.

"Несмотря на неудачи и риски, цель Владимира Путина в Украине к началу 2023 года не изменилась. Пока еще есть достаточно топлива для поддержания военной машины – в ближайшее время у России не закончится пушечное мясо, вооружение советских времен и пропагандистский империализм. Однако качественный скачок в боевом потенциале России очень маловероятен. Путин затягивает время, полагая, что Украина и Запад истощатся раньше России. Путин думает, что сможет "разбомбить" Украину и усадить ее за стол переговоров", – сказано в отчете. 

Глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин, обращаясь к читателям, акцентировал внимание, что в прошлогоднем отчете эстонская разведка писала: Россия создаст условия, необходимые, чтобы начать широкомасштабное наступление во второй половине февраля 2022 года. 

"К сожалению, именно это и произошло", – отметил он. 

Россия проигрывает, санкции душат ее экономику, российская элита "все чаще обсуждает вопрос о том, что "первое лицо сошло с ума", однако большинству представителей элиты не хватает смелости для реальных перемен, говорится в докладе.

"Упорно сохраняется империалистическая позиция России по отношению к своим соседям, а страх россиян перед мобилизацией превосходит их чувство ответственности за геноцид, совершенный их соотечественниками", – подчеркнул Розин. 

После представления доклада он высказал уверенность, что Россия не сможет сломить Украину, пишет Bloomberg. Он добавил, что у России "действительно много ресурсов, но российская экономика также принимает удары, поэтому здесь важна решительность Запада". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Эстония, экономика, мобилизация, разведка, война России против Украины
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