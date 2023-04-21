Раненым военным упростили выезд на лечение за границу

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина сообщил, что теперь военные могут получить направление на выезд в том медучреждении, где проходят лечение или реабилитацию, без очередей и бюрократии.

В Кабмине пояснили, что медучреждения, в которых защитники Украины находятся на лечении и/или реабилитации, смогут самостоятельно определять необходимость направления их на лечение за границу. Медучреждение будет самостоятельно формировать вывод о необходимости направления за границу и направлять пакет документов в соответствующий государственный орган, входящий в состав сектора безопасности и обороны.

Таким образом, вывод о необходимости направления защитника Украины на лечение за границу будет приниматься без консилиума военно-медицинского учреждения.