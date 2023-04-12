Украинские военные проходят зоотерапию в реабилитационном центре в Киеве. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Украинские военнослужащие участвуют в зоотерапии в реабилитационном центре на ипподроме в Киеве. С ноября 2022 года более 300 украинских военнослужащих, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством, лечатся в центре психического восстановления, сообщает EPA
. Животных привлекают к реабилитации раненых украинских защитников
. Реабилитационный центр "Спирит" сообщал
о разработке специальной программы, направленной на то, чтобы помочь вернувшимся с фронта военным восстановиться психологически и физически, снять напряжение, поднять моральный дух. Основатель центра психолог Ганна Бураго рассказала AFP
, что солдаты, с которыми она работает, отдыхают от фронта в Киеве, но потом вернутся. По ее словам, общение с животными дает военным возможность увидеть и подумать о чем-то другом, кроме войны.